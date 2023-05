The Ferragnez, la seconda stagione esce il 18 maggio

Ormai è ufficiale, domani uscirà la tanto attesa seconda stagione di The Ferragnez. Non che fosse inaspettata come notizia, infatti, già dallo scorso 17 aprile Prime Video aveva fatto sapere con un post su Instagram la data di uscita della serie. Mentre oggi, per chi fosse a Milano o nei dintorni, presso l‘Arco della Pace ci sarà la première aperta al pubblico.

La prima stagione di The Ferragnez si era conclusa con la nascita della piccola Vittoria, durante la pandemia da Covid-19. Adesso è ora di riprendere il filo della storia. La seconda stagione farà vedere agli spettatori come la coppia ha affrontato il 2022, un anno molto intenso per la famiglia.

La coppia pià seguita sui social – Chiara Ferragni ha 29,4 milioni di follower su Instagram (numero che continua a crescere giorno dopo giorno) mentre Fedez ne conta 14,7 milioni – ha già postato sui social il trailer della seconda stagione ed è possibile andare a vedere alcune clip di quello che vedremo in questi nuovi episodi.

Primo fra tutti spicca il tumore al pancreas che ha colpito Fedez; tutto il percorso di cura e terapia che ha affrontato il cantante italiano, ma anche la forte vicinanza di Chiara, l’amore e l’affetto della famiglia che non sono mai mancati e che gli hanno dato la forza di andare avanti. Non solo momenti tristi, ma anche la normale quotidianità della famiglia verrà mostrata al pubblico.

Inoltre si potranno vedere in scena quelli che sono i veri protagonisti della serie di quest’anno, ovvero, Leone e Vittoria. Per vedere il dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023 con Chiara Ferragni, invece, si dovrà aspettare settembre, quando verranno caricati degli episodi speciali. Domani usciranno sulla piattaforma di Prime Video i primi quattro episodi della serie, mentre i restanti tre episodi verrano caricati il 25 maggio.