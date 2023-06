"The Archies", il musical indiano prossimamente disponibile su Netflix

The Archies ha come protagonista Archie Andrews ed è un musical indiano ispirato ai fumetti della Archie Comics. Il primo taeser trailer ufficiale è stato rilasciato durante l’evento di Netflix TUDUM. A dirigere questo film ci sarà Zoya Akhtar, che oltre da fare da regista si occuperà anche della produzione, insiema a Reema Kagti.

Anche la nota serie Riverdale, che ormai si appresta alla fine con la settima (ed ultima) stagione, ha ripreso la storia presente nei Archie Comics. The Archies prende avvio nel 1964, in India, e appunto sarà un musical. La trama non è stata resa nota ma dal teaser trailer è possibile farsi un’idea di quello che potrebbe accadere. La storia sembra essere collegata all’affermarsi del genere del rock and roll, con un’ambientazione che richiama moltissimo l’America degli anni ’60.

Nel breve teaser trailer è, infatti, possibile vedere una clip in cui una giovane band si esibisce davanti ad un pubblico esaltato, con vestiti colorati, vestiti floreali e capelli cotonati, tipici degli anni ’60. Ma la musica non sarà l’unico tema della storia, anche se sarà sicuramente quello centrale, infatti non mancheranno la tipiche crisi adolescenziali, ma anche le storie d’amore.

Durante un’intervista di Variety, nota rivista settimanale americana, la regista ha commentato la realizzazione di una versione indiana del fumetto, affermando che il suo intento è quello di ricreare un ambiente nostalgico per chi è cresciuto con il fumetto, ma al tempo stesso, parlare ai giovani di oggi.

Il cast, che era già stato annunciato un anno fa, è composta da: Agastya Nanda (Archie Andrews), Khushi Kapoor (Betty Cooper), Suhana Khan (Veronica Lodge), Mihir Ahuja (Jughead Jones), Vedang Raina (Reggie Mantle), Jamie Alter (Mike Gomes), Yuvraj Menda (Dilton Doiley), Abhinandan Tejaswi (Dennis). Durante il TUDUM non è stato rivelato molto riguardo alla possibile data d’uscita, ma di sicuro arriveranno presto delle novità a riguardo e per questo non resta che attendere.