Tensione a GF Vip: famiglia Tavassi accusa la regia di ingiustizie nella finale

La fine del Grande Fratello VIP ha visto trionfare Nikita Pelizon, ma non è mancato lo spazio per le polemiche. Su social è emerso un video in cui la famiglia Tavassi critica la regia del reality per presunte ingiustizie ai danni di Edoardo, sostenendo che gli fosse stato dato poco spazio rispetto agli altri concorrenti.

Il video, girato da Guendalina Tavassi, mostra la madre di Edoardo e Guendalina esprimere il proprio disappunto nei confronti degli autori e registi del programma subito dopo la fine della diretta. Mamma Emanuela non ha esitato a definire la regia “di m***a” e a lamentarsi per il fatto che, secondo lei, avrebbero dedicato troppo tempo a momenti poco rilevanti, come “Alberto che dorme e tutti gli altri intorno“, a scapito di situazioni più interessanti che coinvolgevano Edoardo.

Le critiche della famiglia Tavassi non si sono fermate qui. Nel video, Guendalina inquadra sua madre mentre se la prende anche con George Ciupilan, accusato di aver mostrato un atteggiamento falso e ambiguo durante il corso del programma. Mamma Emanuela racconta di averlo fermato mentre cercava di abbracciare Edoardo: “Dopo tutto quello che scrive è andato ad abbracciare Edoardo e io gli ho detto: ma non l’abbracciare proprio“.

Guendalina Tavassi cerca di stemperare la tensione

Nonostante le accuse lanciate dalla madre, Guendalina Tavassi ha voluto precisare che la sua famiglia non prova rancore nei confronti dei protagonisti del reality e del programma stesso. Tuttavia, le critiche nei confronti della regia e del comportamento di George Ciupilan sembrano aver fatto emergere un malcontento che la famiglia Tavassi non ha potuto trattenere, alimentando così ulteriori dibattiti tra gli appassionati del programma.

In conclusione, la fine del Grande Fratello VIP ha dato vita a nuove polemiche che coinvolgono la famiglia Tavassi e la regia del reality. Mentre la tensione sale sui social, Guendalina Tavassi cerca di gettare acqua sul fuoco e ribadisce che la sua famiglia non prova rancore, ma è difficile ignorare il malcontento espresso nel video.