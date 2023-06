Temptation Island, volto noto fuori dal cast: regolamento violato e autori contrariati

Torna “Temptation Island”. Il docu-reality dei sentimenti, dopo un anno di pausa, è pronto a sbarcare nuovamente sul piccolo schermo. Sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, a raccontare la vita all’interno dei villaggi. Fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici sono pronti a mettersi alla prova. Le riprese sono già iniziate e, la messa in onda, è prevista a partire dal 26 giugno sempre su Canale 5.

Nonostante l’anno sabbatico, all’interno del format non sembra essere cambiato nulla. Sette coppie (una in più rispetto alle scorse edizioni) metteranno a dura prova la loro relazione amorosa, vivendo separati 21 giorni, assieme a tentatori e tentatrici, che proveranno a mettere in discussione i loro sentimenti. Il famoso tronco, i falò, i confronti finali, la location, tutto è rimasto come era.

A proposito di cast, si è parlato molto, negli ultimi giorni, della partecipazione di un ex gieffino nelle vesti di tentatore. Lui è Gianluca Costantino. Sembrava essere tutto pronto per la sua partenza e invece, all’ultimo momento, sembrerebbe essere stato tagliato fuori. A lanciare la notizia ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Secondo Investigatoresocial, Costantino sarebbe stato escluso per aver violato il regolamento del reality.

Nello specifico, l’ex gieffino avrebbe comunicato settimane prima la sua partecipazione al programma e questo, non sarebbe stato gradito dagli autori. Inizialmente, a lanciare la notizia, ci hanno pensato gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano. Proprio questo, e dunque il fatto che loro sapessero, avrebbe fatto infuriare gli addetti ai lavori.

Ad anticipare il taglio di Gianluca ci aveva già pensato Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi aveva dichiarato sui social: “Questi spoiler sono solo a vantaggio di chi li scrive e a totale svantaggio del protagonista“. Adesso Rosica ha confermato. “L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo da Temptation Island“, questo quanto si legge sulla pagina Instagram dell’influencer.

Insomma, niente “Temptation Island” per Gianluca Costantino. L’ex gieffino avrebbe pagato il fatto di aver rivelato la sua presenza nel cast, in anteprima. Le riprese sono ufficialmente iniziate. Nulla ancora si sa sulle coppie in gioco. Qualcuno spera siano vip, altri nip e c’è anche chi non disdegna un ibrido. Dunque, non resta che attendere la messa in onda del docu-reality dei sentimenti per conoscere l’identità delle coppie in gioco. Una cosa è però certa: Gianluca Costantino non ci sarà.