Temptation Island Vip, Valeria Marini shock: "Patrick si merita le corna lunghe per quanto è cretino"

Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip abbiamo avuto la conferma che le cose tra Patrick Baldassari e Valeria Marini non vanno per il verso giusto. Sin dal primo momento la loro situazione amorosa non erano ottimale, poiché la donna si era avvicinata immediatamente al tentatore spagnolo Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne in Spagna.

Questa puntata parte subito parlando della coppia formata da Valeria Marini e Patrick Baldassari. Quest’ultimo, al pinnettu, ha dovuto vedere la sua fidanzata chiudersi nel bagno insieme a Ivan Gonzalez in assenza delle telecamere. Qui, come ci si può aspettare, arriva una reazione abbastanza rabbiosa da parte sua che rivela di essere stufo di questi comportamenti da bambini.

In seguito Valeria Marini riceve finalmente i suoi video. Nel primo vede Patrick Baldassari lamentarsi per la loro situazione sentimentale rivelando che non vuole essere il suo assistente personale. La showgirl abbastanza contrariata per le parole del suo fidanzato, rivela che sente il bisogno di amare e di sentirsi amata. Ammette, con molto rammarico, che Patrick non ha capito ciò che lei vuole.

Nell’altro video, la conduttrice vede Patrick Baldassari molto vicino alla single Erjona Sulejmani, ex di Blerim Dzemaili: “Mi ferisce che non ha capito quello che ho bisogno. Patrick non sa cos’è l’amore se parla così, parla del personaggio e non della persona. Il mio lavoro è importante ma non è tutto, sui sentimenti si costruisce il futuro. Mi ha ferita”

Valeria Marini, dopo questo falò, ritorna al proprio villaggio e inizia a sfogarsi: “Si merita le corna lunghe per quanto è cretino! Un cretino con quattordici ‘cr’. Ma io incontrerò mai l’amore? Non mi amerà mai nessuno”. In questa circostanza cerca di consolarla Ursula Bennardo, anche se la showgirl si riprende subito. Infatti, dopo lo sfogo durato pochi minuti, la Valeria Marini scende giù per mangiare.