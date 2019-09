Temptation Island Vip, squalificata la coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo

Nella giornata del 9 settembre è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e prodotto dalla Fascino P.G.T, la società di produzione diretta da Maria De Filippi e Mediaset. L’esordio non sembra aver deluso i telespettatori, grazie soprattutto ad alcuni avvenimenti trash.

La coppia protagonista di questa puntata è sicuramente quella formata da Ciro Petrone, l’attore conosciuto per aver recitato in “La vita promessa” e Federica Caputo. I due infatti sono stati squalificati nei primi giorni della loro permanenza in Sardegna a causa di un gesto fatto da parte del ragazzo.

I motivi della squalifica

Ciro e Federica sono fidanzati da ben otto anni, e per l’attore lei si tratta del suo primo vero amore. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip perché il ragazzo, negli ultimi anni, si stava sentendo con più di una persona. Proprio per questo motivo Federica voleva testare i suoi sentimenti in mezzo alle numerose tentazioni offerte dal reality show.

Tuttavia sin dal primo momento Ciro soffre tremendamente la lontananza da Federica Caputo, e proprio per questo motivo chiede un falò di confronto venendo però rifiutato dalla sua fidanzata. Alessia Marcuzzi si schiera dalla parte sua, dichiarando che la ragazza con tutta probabilità vuole continuare questo percorso perché è sull’isola solamente da poche ore.

Queste giustificazioni della Pinella sono praticamente inutili, poiché il giorno successivo Ciro si presenza nel villaggio delle ragazze fidanzate. Infatti l’attore, con uno scatto da fare invidia ai velocisti, si precipita nel villaggio delle ragazze, facendo cadere i cameraman che invano l’hanno cercato di seguire.

Alessia Marcuzzi, come riporta il sito TGCom24, è obbligata a squalificare la coppia: “Devo chiedervi di lasciare il villaggio perché Ciro ha violato le regole del gioco. Un gesto romantico, il tuo, ma non hai rispettato i sentimenti di Federica che evidentemente voleva proseguire questo suo percorso”.

Al momento si ipotizza sul web che i due non stiano insieme, ma al momento nelle pagine Instagram di Ciro Petrone e Federica Caputo regna il silenzio più assoluto.