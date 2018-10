Temptation Island Vip, puntata speciale all’interno di Uomini e Donne: le anticipazioni

Il 10 ottobre è stata registrata negli studi di Uomini e Donne la puntata speciale di Temptation Island Vip, dove ogni coppia, anche quella separata, ha voluto dare la sua versione dei fatti. Secondo “Il Vicolo delle News” il tutto è durato circa tre ore, e hanno parlato un po’ delle vicende capitate nelle tre settimane in Sardegna.

Partendo dalla coppia formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’ex dama di Uomini e Donne rivela che in queste settimane si son rivisti ed era in procinto di rimettersi con il calciatore. La donna tuttavia interrompe dopo aver ricevuto uno screen in cui si vedeva che il “Re Leone” intento a corteggiare sui social una ragazza molto più giovane di lei.

Come si poteva immaginare, Sossio Aruta è la persona più bersagliata all’interno degli studi di Uomini e Donne, in particolar modo da Gianni Sperti e Tina Cipollari. In seguito entra anche Giorgio Alfieri, il tentatore di Ursula Bennardo, che rivela di non meritarsi tutte le offese ricevute da parte di Sossio poiché si è comportato bene con la sua compagna.

In studio viene chiamato anche Andrea Zenga, e parla della sua relazione. Il figlio d’arte rivela di voler ancora bene alla sua ex compagna, ma aggiunge di essere molto deluso che Alessandra non abbia confessato i suoi errori dinanzi al falò. Entra in seguito Andrea Cerioli, che si definisce offeso delle parole usate dalla ragazza utilizzate al falò di confronto.

A dare la sua versione dei fatti c’è anche Alessandra Sgolastra, che ha rinfacciato tutte le “pecche” di Andrea Zenga e alla fine del discorso ammette che ha comunque vissuto un momento di complicità con Andrea Cerioli. La conduttrice Maria De Filippi cerca di mettere la pace tra i due, rivelando che vede ancora un forte sentimento. Alessandra Sgolastra tuttavia non è più convinta di questa relazione, e ammette che si sta conoscendo anche con il suo tentatore. Il Cerioli però inizia ad avere dei dubbi sulla ragazza e non è molto d’accordo sul suo comportamento.

L’ultima coppia ad entrare è stata quella formata da Valeria Marini e Patrick Baldassari. Tra i due volano delle parole molto pesanti, in cui si può capire facilmente che non hanno ancora fatto pace L’unico lieto fine è tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini. Le altre coppie, tra cui quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, in questa registrazione non sono presenti.