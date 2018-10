Temptation Island Vip, nessuna puntata extra per il reality show

Il prossimo martedì ci sarà l’ultima puntata di Temptation Island Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. In questa circostanza vedremo definitivamente il futuro delle ultime tre coppie rimaste: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, e Sossio Aruta con Ursula Bennardo.

Un programma che ha convinto il pubblico sotto tutti i punti di vista. Inizialmente c’erano dei dubbi sul cast poco “vip”, ma gli intrighi creati all’interno del reality show hanno appassionato fin da subito i fan del programma. Promossa a pieni voti anche la conduttrice Simona Ventura, che non ha deluso le aspettative, e per questo motivo potrebbe essere confermata per una possibile seconda edizione.

Proprio per questo successo, i telespettatori desideravano un’altra puntata “extra”, dove magari potevamo scoprire il futuro delle coppie dopo un mese dal reality show. Questo “speciale” lo possiamo vedere già per l’edizione “Nip” di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. I social network hanno spinto per questa richiesta grazie allo share che ha grativato sempre sul 20%,

Malgrado questo però, la puntata di martedì sarà l’ultima per Temptation Island Vip. A rivelarlo è il sito “Blogo“: “E’ indubbio che il programma ha fatto centro e a Mediaset avrebbe fatto comodo una puntata in più di questo programma, ma Fascino ha detto di no. Facile immaginare dunque che anche il prossimo anno ci saranno due edizioni di Temptation island, quella nip nel corso dell’estate e quella vip in autunno, quest’ultima magari con una pezzatura stavolta più lunga, già dall’inizio”.

I fan comunque già sapevano che questa edizione sarebbe stata composta solamente da poche puntate, non è da escludere che il prossimo anno Temptation Island Vip venga prolungato.