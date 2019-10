Temptation Island Vip: dopo il falò di confronto, Serena e Pago tra critiche e spoiler

E’ andata in onda la quinta puntata di Temptation Island Vip, il reality dei sentimenti in onda su Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi. La puntata si è conclusa con l’infuocato falò di confronto tra il cantante Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu, per vedere però come si è conclusa la storia tra i due bisogna attendere la prossima settimana.

Temptation Island Vip è stato vissuto appieno soprattutto da Serena, che ha intrecciato una conoscenza speciale con il tentatore Alessandro, che ha mandato Pago su tutte le furie. La vicinanza tra i due è stata molto intensa, e Pago anziché richiedere il falò di confronto anticipato, prima della scadenza dei ventuno giorni canonici, ha dichiarato ai suoi compagni di avventura di voler aspettare fino alla fine per vedere dove sarebbe arrivata la sua fidanzata.

Indubbiamente l’atteggiamento di Serena ha spaccato in due il web, c’è chi la difende e chi invece come Selvaggia Lucarelli, la critica. La Lucarelli, a proposito della Enardu nelle sue Instagram stories ha dichiarato: “Serena non ha un lavoro e rimprovera lui di non averlo. Passa tre settimane a filtrare con un altro e incolpa lui di non amarla. Un po’ di autoanalisi non le farebbe male“.

Se la Lucarelli ha utilizzato parole poco carine nei confronti dell’ex tronista, Gabriele Parpiglia, autore del reality, la difende e addirittura si lascia sfuggire uno spoiler nelle sue Instagram Stories, dichiarando: “Dopo aver visto e pianto con Pago e Serena credo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte…chi lascia soffra di più. Per star bene forse prima bisogna star male“.

Le parole di Parpiglia non lascerebbero spazio a dubbi, che Pago e Serena abbiano messo la parola fine alla loro storia d’amore dopo quasi sette anni? Sembrerebbe proprio di si. Chi è stato a lasciare, il cantante o l’ex tronista? Insomma lo spoiler c’è stato, ma per avere la conferma definitiva non resta che attendere la messa in onda della prossima puntata di Temptation Island Vip, che avverrà lunedì alle 21:30.