Temptation Island Vip chiude col botto: vince nuovamente contro "Una Pallottola nel Cuore 3"

La prima edizione di Temptation Island Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura, ha registrato degli ottimi numeri sin dalle prime puntate. Inizialmente, i telespettatori hanno dubitato di un suo possibile successo, poiché il cast è stato considerato da molti poco famoso, ma Mediaset alla fine ha vinto la sua scommessa.

Sin dalle prime puntate la trasmissione della “Fascino P.G.T”, società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi, ha sempre superato il 20% dello share, che per molti viene considerata come la soglia minima per evitare il flop di un programma. Gran parte del successo va attribuito anche alla conduttrice Simona Ventura, apprezzata sin dai primi momenti dal pubblico.

In questi giorni si sospettava un certo timore da parte dei vertici Mediaset di un possibile flop nell’ultima puntata, a causa dei numeri importanti registrati dalla Rai. Tuttavia, Temptation Island Vip, secondo i dati rilasciati dall’Auditel, è stata vista da ben 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share.

L’azienda di Viale Mazzini comunque non è uscita del tutto sconfitta. Infatti, la trasmissione “Una Pallottola nel Cuore 3” che ha come protagonista Gigi Proietti ha raggiunto i 4.033.000 con il 17.3% di share. La serie televisiva italiana ricevere anche un punto in più di share rispetto alla scorsa puntata.

Ad esternare tutta la sua felicità per il successo di “Temptation Island Vip” è stato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri: “Questa è stata una prima edizione perfetta che ha collezionato ascolti incredibili. Scommessa stravinta. Un racconto lungo quattro settimane con un narratore d’eccezione: Simona Ventura, che, da subito, ha saputo contaminare il format con la sua personalità e professionalità, facendolo suo. Grazie quindi a lei e a tutto il team Fascino che ha lavorato incessantemente a questo nuovo grande successo di Canale 5”.