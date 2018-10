Temptation Island Vip, Andrea Zenga sbotta e dichiara: "Non parlo da 12 anni con mio padre Walter"

Ieri sera, martedì 2 ottobre 2018, è andata in onda un’altra travolgente puntata di Temptation Island Vip, il reality condotto da Simona Ventura e che sta tenendo incollati alla televisione tantissimi telespettatori affezionati del programma. Una di queste coppie, ovvero quella composta da Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra non sembra passare un bellissimo momento visto che la ragazza è sempre più vicina al tentatore Andrea Cerioli.

In un momento di sfogo, Alessandra, ha appunto definito Zenga Junior “un figlio di papà” mandando su tutte le furie Andrea basito da tali parole. Lo stesso, parlando con gli altri fidanzati è letteralmente sbottato dichiarando: “Come faccio ad essere un figlio di papà se sono dodici anni che non parlo con mio padre?” senza però chiarire i motivi della rottura con Walter.

I suoi genitori Walter Zenga e Roberta Termali – che ricordiamo essere un ex presentatrice tv – hanno deciso di divorziare quando il ragazzo era solamente un bambino. Da quanto si è appreso nella puntata di ieri sera, è stata sempre mamma Roberta a pensare a lui e a non fargli mancare nulla e proprio per questo tra i due ci sarebbe un rapporto molto forte.

Walter Zenga subito dopo il divorzio da Roberta, si è rifatto una vita accanto alla terza moglie Ralua ma l’ex portiere interista è stato sposato ben tre volte e ha cinque figli: Jacopo, avuto dalla prima moglie Elvira, Nicolò e Andrea con la seconda moglie Roberta, e Samira e Walter Junior nati dall’ultimo matrimonio.

Andrea invece è cresciuto con il fratello a Osimo, nelle Marche, dove anche Roberta ha incontrato quello che sarebbe diventato il suo secondo marito e dal quale ha avuto altri due figli. Non è comunque la prima volta che Andrea parla del suo rapporto inesistente con il padre: nel 2012 a Il Giornale dove dichiarava: “Mio padre lo sento molto poco e non ho un gran rapporto con lui. E di consigli o dritte non me ne ha mai dati, nessuna spinta, nessun aiuto, ho dovuto fare tutto da solo. Meglio così, perché se le cose dovessero andarmi bene potrò ringraziare solo me stesso”.