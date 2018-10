"Temptation Island Vip": Andrea Zenga lascia Alessandra

E’ appena terminata la quarta e ultima puntata della prima edizone di “Temptation Island Vip”, il reality che mette alla prova i sentimenti delle coppie in un vero e proprio viaggio nei sentimenti. Nel corso di questa ultima puntata abbiamo assistito ai falò di confronto delle ultime tre coppie rimaste in gioco, ovvero Sossio e Ursula, Patrick e Valeria e Andrea e Alessandra. Tutte e tre le coppie si sono lasciate, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nell’ultimo falò di confronto, ovvero quello tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

Prima di arrivare al fatidico momento finale, Andrea ha dovuto assistere all’ultimo pinnettu, nel quale ha visto ancora una volta la sua fidanzata Alessandra molto vicina al tentatore Andrea Cerioli e ancora una volta in crisi sui sentimenti che prova per il suo fidanzato.

Al falò di confronto, Andrea Zenga si è subito mostrato visibilmente agitato e deluso per tutto ciò che ha dovuto vedere da parte della sua fidanzata, ha chiesto quindi di poter rivedere i filmati insieme a lei. Dopo la visione dei video, Alessandra ha dichiarato che il suo atteggiamento è cambiato rispetto a quando è entrata, a causa di alcune frasi che aveva sentito dire da parte sua. Alessandra ha infatti ammesso di essere rimasta molto male quando ha sentito il suo fidanzato lamentarsi con altre persone di lei e della sua ossessiva gelosia, oltre al fatto di non vederlo sicuro della loro relazione e dei sentimenti che lui prova nei suoi confronti.

Da lì ne è scaturita un’accesa discussione, all’interno della quale lui additava gli atteggiamenti poco rispettosi di lei, e quest’ultima ricordava tutto quello che lei aveva fatto per lui durante i due anni e mezzo di relazione. Alla fine però, Simona Ventura è stata costretta a fare la domanda finale ad Andrea Zenga.

Alla domanda della conduttrice, Andrea ha risposto che non si fida più di lei, e di essere deluso dal fatto che lei nonostante gli abbia mancato di rispetto, non gli abbia chiesto scusa. Alessandra in lacrime l’ha pregato di tornare sui suoi passi, dicendogli di averlo sempre amato, ma Andrea non ha voluto sentire ragioni e ha preferito concludere da solo la sua esperienza a “Temptation Island Vip”.