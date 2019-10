Temptation Island Vip, Alex Belli e Delia Duran escono insieme: "L’amore è più forte di ogni tentazione"

Una delle ultime coppie a far parte di “Temptation Island Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, è quella formata dall’attore Alex Belli e Delia Duran. I due infatti sono entrati nella trasmissione con i giochi già iniziati per cercare di combattere le loro forti gelosie.

Il loro percorso però inizia nel peggiore dei modi. Alex Belli sin da subito non ha apprezzato la vicinanza tra Delia Duran ed il suo tentatore Riccardo Colucci. Proprio per questo motivo, l’ex fidanzato di Mila Suarez, in uno degli ultimi falò, ha tentato la fuga cercando di raggiungere la sua fidanzata, come Ciro Petrone con Federica Caputo.

Dopo essere stato calmato anche da Alessia Marcuzzi decide di restare sull’isola delle tentazioni. Ma le cose non migliorano, poiché Delia Duran passa un weekend romantico con il suo tentatore Riccardo Colucci, scatenando ancora di più la gelosia di Alex Belli.

L’esito dell’ultimo falò tra Alex Belli e Delia

Il falò inizia proprio parlando di questo weekend, con Alex Belli che sottolinea a Delia Duran di essere poco attenta nei suoi comportamenti. L’attore dichiara che spesso suggerisce alla sua compagna di tenersi a distanza dalle altre persone, poiché questi atteggiamenti li assume anche durante la vita di tutti i giorni.

Delia Duran, in lacrime, cerca di spiegare la situazione ad Alex: “Per me non c’è niente che mi svii dall’amore che provo per te. C’è stata un’attrazione con Riccardo, ma questo ti dimostra che anche se sono dall’altra parte del mondo non ti avrei mai tradito. Vedevo te in lui, mi mancavi te”.

Queste parole però non convincono Alex Belli: “Ma lo vuoi capire che sono impazzito, gli hai messo le tette in faccia mentre gli facevi il massaggio! Ti sembra normale? No perché tu vivi una realtà parallela tutta tua!”. In questa circostanza interviene Delia, dichiarando che stava scherzando con Riccardo.

I dissapori iniziano ad asottigliarsi, con Delia che ribadisce il forte sentimento che prova per Alex Belli: “Quando esiste l’amore è più forte di ogni tentazione! L’amore vince su tutto”. Il tutto termina con un intenso bacio rivelando alla conduttrice Alessia Marcuzzi di voler uscire insieme dal programma.