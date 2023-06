Temptation Island, ufficializzato il cast completo

Tra una settimana esatta inizierà la nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show estivo prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. L’attesa verso il programma è molto alta, ove il tutto è cresciuto dopo che nel 2022 il format non viene inserito nei palinsesti di Mediaset.

Parlando del format in generale, le coppie hanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non hanno figli in comune e non sono sposate. Vivranno per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine delle tre settimane (ma questa scelta può avvenire in qualsiasi momento), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati.

Le coppie di Temptation Island

Intanto gli autori hanno ufficializzato già le sette coppie che prenderanno parte al programma. La prima coppia è quella formata da Gabriela e Giuseppe, ove è stata la 19enne ad aver deciso di scrivere agli autori di “Temptation Island” quando ha scoperto che il suo fidanzato, di 24 anni, si è iscritto a un sito di incontri.

La seconda coppia è quella formata da Alessia e Davide, ove la ragazza di 32 anni nell’ultimo periodo ha frequentato un uomo molto più grande di lei mentre lui, 39 anni, lo ha scoperto ma per un anno e mezzo ha fatto finta di nulla. I due stanno insieme da ben 11 anni. La terza coppia è composta da Daniele e Vittoria, ove stanno insieme da quattro anni e sarebbero andati subito a convivere. A scrivere alla redazione di “Temptation Island” ci pensa lui, poiché troppo pressato per le richieste della sua fidanzata di avere un figlio. Daniele tra l’altro è già padre ed esce da un divorzio.

La quarta coppia è formata da Manu e Isabella. Lui vorrebbe andare a convivere con la sua fidanzata, ma ha paura dell’enorme differenza sociale poiché lei viene dalla “Milano bene”. La quinta coppia è formata da Francesca e Manuel, ove la ragazza sarebbe stufa del comportamento dal suo fidanzato poiché la lascia di frequente.

La sesta coppia è composta da Ale e Federico e sono in crisi per alcune incomprensioni sul loro futuro: lei vorrebbe formare una famiglia insieme al suo compagno, mentre Federico ha in testa progetti totalmente diversi. La settima e ultima coppia è invece formata da Perla e Mirko, ove lei sarebbe delusa dall’eccessiva apatia mostrata dal suo fidanzato negli ultimi anni.