Temptation island torna quest’estate in onda su canale 5

Lo scorso anno Mediaset ha spizzato il suo pubblico annunciando lo stop di Temptation island, il programma televisivo prodotto da Fascino (la società prodruttrice di Maria de Filippi) che da anni tiene compagnia al pubblico televisivo di canale 5 nei mesi estivi. Il programma era stato sostituito da Ultima Fermata, molto simile come struttura a Temptation island, con la conduzione di Simona Ventura, che però non ha entusiasmato il pubblico allo stesso modo del suo predecessore e che quindi non è stato confermato per una seconda stagione.

Nell’estate 2023 è stato ufficilializzato il ritorno in onda di Temptation island (già negli scorsi mesi circolavano in onda gli inviti a registrarsi ai casting del programma). È stato ufficiliazzato anche il periodo di messa in onda della nuova edizione del programma, come sempre terrà compagnia al pubblico di canale 5 nei prossimi mesi di giugno e luglio, il giorno di messa in onda dovrebbe essere quello del lunedì, ma in tal senso non sono ancora arrivate notizie ufficiali in merito.

Invariata anche la conduzione nelle mani di Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma. Erano circolate delle voci che annunciavano un cambio del volto del programma, ma queste voci sono state prontamente smentite. Mediaset ha deciso di riproporre al pubblico il programma confermandone inalterata sia la formula che il conduttore.

Squadra che vince non si cambia sembra essere il motto che la produzione del programma ha scelto per il ritorno il onda del programma ormai cult dell’estate di canale 5, il cui fermo nell’estate scorsa aveva lasciato l’amaro in bocca ai tanti spettatori che ogni anno si appassionano alle vicende narrate.

Non rimane che attendere la comunicazione ufficiale con le date di messa in onda di Temptation island. Il pubblico avrà modo di poter vedere una nuova edizione di un programma televisivo evidentemente molto apprezzato.