Temptation Island, segnalazioni su una concorrente: "È disposta a tutto pur di fare tv"

In seguito alla messa in onda della prima puntata di “Temptation Island“, il reality show tramsesso su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia, sono arrivate praticamente subito le prime segnalazioni che riguardano Isabella Recalcati, attualmente impegnata con Manuel Marascio.

La storia sta facendo discutere perché Isabella vorrebbe vivere una vita più agiata, con il suo fidanzato che ha fatto e sta facendo di tutto pur di accontentarla economicamente. Tra l’altro ci sono anche dei problemi logistici, poiché Manuel vorrebbe vivere insieme alla sua ragazza, ma attualmente lui vive a Cesano Boscone mentre lei nel cuore di Milano, quindi non sanno benissimo come fare per risolvere questo problema.

Le prime segnalazioni su Isabella Recalcati

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, ci sono delle interessanti novità in merito alla partecipazione di Isabella nel reality show. Difatti Giusi Alemanno, che ha partecipato ai casting di “Temptation Island” lo stesso giorno di Isabella e Manuel, sostiene che sarebbe stata la stessa ragazza a voler partecipare al programma, costringendo il suo fidanzato a partecipare mandando la candidatura a sua insaputa.

Secondo Giusi lui avrebbe accettato solamente per far felice la sua fidanzata: “A noi è sembrato un bravissimo ragazzo però molto influenzabile, che farebbe di tutto pur di accontentare la fidanzata. Isabella è molto esigente nei suoi confronti. Lui poi ha raccontato al mio compagno che era preoccupato perché non sapeva come fare con il lavoro, dal momento che fa il tranviere e non poteva assentarsi per troppo tempo”.

Rivela di avere dei dubbi sulla coppia e ammette di non essere rimasta convinta sul primo falò richiesto da Isabella: “Ho qualche dubbio sul falò di confronto chiesto da Isabella dopo soli tre giorni nel programma, soprattutto visto che Manuel non ha fatto niente. Non credo che lui accetterà subito, sicuramente daranno un altro pò di spettacolo, a meno che per esigenze lavorative non siano entrambi costretti a lasciare. Lei è disposta a tutto pur di entrare in tv, secondo me molto probabilmente si candiderà per Uomini e Donne o il Grande Fratello“.

Proprio su una presunta partecipazione a “Uomini e Donne” Giusi si dichiara convinta che la relazione tra Isabella e Manuel non supererà il test di “Temptation Island”, e il tutto verrà concluso durante i 21 giorni in Sardegna oppure poco dopo la loro partecipazione al reality.