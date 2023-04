Temptation Island, le ultime voci sulla possibile partecipazione di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Sia nel bene che nel male Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati i protagonisti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, reality andato in onda su Canale 5. La coppia ha infatti fatto discutere anche per le litigate avvenute nella Casa, ove i due spesso si sono allontanati per alcuni giorni prima di ritornare insieme e dimenticare tutto.

Al momento sia Antonella che Edoardo, un po’ come sta capitando per le altre coppie uscite dal “Grande Fratello Vip”, si stanno godendo la loro storia d’amore. Oltre a essere stati beccati insieme per alcuni shooting fotografici a Milano e Roma, sui social network entrambi mostrano il loro feeling ai loro tantissimi fan.

Le voci su una possibile partecipazione a “Temptation Island”

Come per ogni coppia che fa discutere, per Antonella ed Edoardo si parla di una possibile partecipazione a “Temptation Island“. Per entrambi questa opportunità sarebbe importante sia per ritornare in televisione che per testare il loro sentimento con la presenza degli altri tentatori.

Il settimanale “Chi Magazine”, diretto da Alfonso Signorini, ha però voluto chiarire il tutto: “I ‘Donnalisi’ non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality. Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del Grande fratello Vip 7 appena concluso, che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno”.

Per il momento sulla nuova edizione di “Temptation Island” si sa poco o nulla. Il programma dovrebbe andare in onda tra il mese di giugno e luglio, ove “Tv Blog” conferma che Mediaset abbia deciso di voler confermare Filippo Bisciglia al timone del programma dopo gli ultimi successi ottenuti con il reality.