Temptation Island, Isabella e Manu escono insieme dal programma

Isabella e Manu, nonostante delle piccole incomprensioni che il pubblico ha potuto vedere durante la prima puntata di “Temptation Island“, hanno deciso di lasciare il resort insieme. A chiedere il primo, e ultimo, falò di confronto è stata la ragazza, rivelando di essere rimasta molto delusa da alcune parole che ha dovuto forzatamente ascoltare nelle poche ore vissute in Sardegna.

Una volta che Manu ha deciso di accettare il falò di confronto, la prima a prendere la parola è Isabella: “Avrei voluto che tu ogni tanto avessi un po’ di iniziativa, di spirito, invece sento delle cose che mi fanno domandare perché stai con me? Perché ogni volta che cerco di spronarti, dato che ne hai le capacità, viene visto come un modo per sminuirti?”.

La ragazza poi ci tiene a precisare di non volere nessun tipo di ricchezza e neanche di essere viziata da Manuel, ma l’unico suo desiderio è quello che non si sminuisca in ogni occasione. Isabella poi ci tiene a sottolineare, una volta che vede il proprio fidanzato in lacrime, di non aver detto alcune cose per umiliare o sminuirlo.

Manu però non ci sta e spiega di aver fatto molti sacrifici nella vita e per rendere felice Isabella: “Come fai a dire alla persone che ami non vengo a vivere con te perché non voglio fare la vita che hai fatto fino ad ora? Ti sembra normale che io debba buttare sempre giù? Ho l’iniziativa, ti do anche l’anima, ma non posso più di così. Vado a lavorare, dormo cinque ore per venire da te e fare colazione insieme. Penso che non ti basti questo“.

Isabella si commuove ascoltando le parole di Manuel, affermando di aver bisogno di lui e di non aver mai pensato di lasciarlo: “Se dico voglio uno ricco, lo dico per scherzare, se volessi uno ricco ce l’avrei già. Se non mi andassi bene, non starei con te. Non ti voglio cambiare, non le dico per sminuirti, ma perché credo in te. Voglio che tu faccia le cose per te, non sei un debole, non hai bisogno di me e basta, puoi contare anche su te stesso”.

Il falò è durata ancora per qualche minuto ma, con il passare del tempo, i due hanno mostrato un certo feeling avvicinandosi sempre di più. Quindi, alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia in merito a lasciare o meno a “Temptation Island”, Manu e Isabella hanno risposto di “sì“.