Temptation Island, i cachet delle coppie e di Filippo Bisciglia

Manca sempre meno per l’inizio della nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show estivo ambientato in Sardegna che vede la conduzione di Filippo Bisciglia. Le coppie in gioco, che hanno deciso di mettersi in gioco, hanno come obbiettivo quello di testare la solidità della loro storia d’amore.

Oltre alla loro vita privata, e ovviamente a un po’ di sano trash, il pubblico da casa si è spesso chiesto il presunto guadagno legato sia a Filippo Bisciglia che delle coppie. Proprio negli ultimi giorni il sito “Dagospia” ha voluto svelare il cachet che si intascherebbero i protagonisti per passare 21 giorni, o meno a seconda delle circostanze, nel resort.

Le cifre guadagnate a Temptation Island

Secondo alcune stime del sito le coppie percepirebbero tra i 1800 e i 2600 euro a testa, compreso il soggiorno in un resort di lusso come quello di Is Morus Relais in Sardegna. I fatti presi in considerazione dal programma sono il numero degli sponsor e gli accordi individuali che un singolo (o una coppia) può prendere con Mediaset. A questo bisogna aggiungere anche l’incredibile visibilità che ottengono i protagonisti in un programma tanto seguito, che consiste in un aumento importante di follower sui social network.

Sempre come riportato da “Dagospia” invece il cachet di Filippo Bisciglia, per condurre le nuove puntate di “Temptation Island”, arriva a 50mila euro. Ma anche lui, un po’ come per le coppie, il suo guadagno economico va di pari passo a quella visibilità e, grazie a ciò può guadagnare altri sponsor sia in TV che sui social.

A pochi giorni dalla data d’inizio, sono state ufficializzate le coppie che Maria De Filippi e il suo staff hanno deciso di far sbarcare in Sardegna e sono: Alessia e Davide, Daniele e Vittoria, Manu e Isabella, Francesca e Manuel, Ale e Federico e Mirko e Perla. Si spera possano portare dinamiche interessanti all’interno del programma.