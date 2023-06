Temptation Island, ex gieffino vip nel cast

Dopo un anno di pausa, sta per ripartire “Temptation Island”. Il reality delle tentazioni, dove diverse coppie mettono a dura prova il loro amore, presto andrà in onda su Canale 5 con una nuova edizione. Al timone è stato confermato ancora una volta Filippo Bisciglia. Tutto è ormai pronto e a breve partiranno le registrazioni (si inizierà il prossimo 6 giugno). Is morus relais è pronto a riaprire i battenti.

Fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici sono carichi. Lunedì 26 giugno si torna in onda, per tenere compagnia ai telespettatori in questa calda estate 2023 che ci si appresta a vivere. Le informazioni note sono poche. Si sa che le coppie sono composte da personaggi non famosi, di fatti Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha tenuto a precisare questo aspetto.

Tra i tentatori, pronti a mettere alla prova le fidanzate, pare ci sarà un ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. Lui è Gianluca Costantino, che ha partecipato alla sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. A lanciare l’indiscrezione ci hanno pensato gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due, sui loro rispettivi profili Instagram, hanno dato la notizia.

Classe ’89, Gianluca è un modello e personal trainer genovese. Di recente è stato avvistato in compagnia di Jessica Selassiè e in passato si è vociferato di un suo flirt con Soleil Sorge. Oggi l’ex gieffino è single e pronto a mettersi in gioco partecipando al reality delle tentazioni. I fidanzati di quest’anno riusciranno a superare indenni la prova dei 21 giorni e tornare più forti di prima?

Intanto, come anticipato, si è abbandonata l’idea di vedere coppie note tra i fidanzanti. Nessuna coppia nata a “Uomini e Donne” parteciperà. Si è vociferato di Alessio e Lavinia, Carola e Federico, ma a quanto pare nessuno di loro metterà a dura prova la storia d’amore. Dunque, tutto è pronto. Non resta che attendere l’inizio della trasmissione.