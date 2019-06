"Temptation Island" anticipazioni, Nicola furioso con la fidanzata Sabrina: "Si è fumata il cervello!"

Lunedì 24 giugno è andata in onda la prima puntata del reality estivo targato Fascino “Temptation Island” e già i telespettatori affezionati del programma e gli utenti del web sembrano essersi scatenati su alcune coppie. In questi giorni, sulla pagina ufficiale Instagram del programma, è comparsa un’interessantissima anticipazione della seconda puntata che andrà in onda lunedì 1 luglio.

Sembra infatti che Nicola Tedde, il ragazzo che ha ben 12 anni in meno rispetto la sua fidanzata, andrà su tutte le furie quando vedrà un filmato alquanto compromettente. Sabrina Martinengo infatti, presa dal tentatore Giulio Raselli, si apparterà con lui in camera lasciando basito e senza parole lo stesso Nicola.

La coppia, ha deciso di partecipare a “Temptation Island” proprio per mettere alla prova la loro storia d’amore considerando il fatto che la stessa Sabrina ha dimostrato alcuni dubbi in merito alla relazione con un ragazzo molto più giovane di lei. Anche Giulio Raselli, ex corteggiatore della tronista Giulia Cavaglià, è più giovane rispetto alla Martinengo ma sembra averla incuriosita sin dall’inizio.

Nicola, dal canto suo, dopo aver visionato il video, furioso non ha potuto fare altro che sbottare dimostrando tutta la sua delusione nei confronti della fidanzata. “Si è fumata il cervello, Io esco da qua a testa alta, quella che sta facendo una figura di me**a è lei a 42 anni” ha infatti chiosato il ragazzo di Cuneo. Anche Sabrina, durante la prima puntata, era rimasta alquanto scioccata nel vedere alcuni atteggiamenti di Nicola che, addirittura, era stato tacciato dalle ragazze come il più viscido all’interno del villaggio.

Non ci resta dunque che attendere la seconda ed intrigante puntata di “Temptation Island” che andrà in onda lunedì 1 luglio per vedere come evolveranno le storie tra i tentatori e le varie coppie seguite ed incoraggiate, come sempre, da Filippo Bisciglia.