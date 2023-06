Temptation Island, annunciata la seconda coppia: "Ho tradito il mio fidanzato con un uomo più grande di me"

La seconda coppia di “Temptation Island“, il reality show che vedrà inizio su Canale 5 dalla giornata del 26 giugno, sembra promettere, almeno sulla carta, del trash assicurato. Difatti durante la presentazione hanno già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare i protagonista assoluti di questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia.

La coppia in questione è quella formata da Alessia e Davide che, come rivelato durante il video di presentazione, si sono già traditi più volte in passato. Nella clip entrambi rivelano di stare insieme da ormai 11 anni, ma il tutto sarebbe cambiato negli ultimi 2, ove Alessia ha portato avanti un’altra clandestina avanti.

La coppia di “Temptation Island” si presenta

“Sono Alessia, ho 32 anni. Sono fidanzata con Davide da 11 anni” si può sentire nel video di presentazione in cui poi la donna aggiunge: “Scrivo io a Temptation perché dopo aver avuto una relazione per due anni con una persona molto più grande di me, a giugno dell’anno scorso Davide mi ha scoperto. Io quest’anno ho fatto di tutto per riconquistarlo, ma credo di non esserci riuscita. Voglio capire se possiamo rimanere insieme oppure se ci dobbiamo allontanare definitivamente”.

Davide invece ha spiegato così il proprio motivo di partecipare a “Temptation Island”: “Ho tenuto nascosto ad Alessia che sapevo di questa storia per un anno e mezzo. Decido di partecipare al programma perché voglio capire se riesco a perdonarla e soprattutto a dimenticare quello che mi è stato fatto. Perché quando la guardo negli occhi c’è una persona che mi ha tradito”.

Ovviamente non è mancata l’ironia sui social network, poiché in tanti pensano che non sia proprio il luogo adatto per Alessia nel cercare di mostrare la propria fedeltà agli occhi del suo fidanzato. Su come vada a finire ci vuole ancora molto tempo, ma le premesse per vedere delle scintille in Sardegna pare ci siano tutte.