Temptation Island, Ale e Federico sempre più lontani: "È uno schifoso"

Come dimostrato durante il video di presentazione prima di sbarcare in Sardegna e prendere parte a “Temptation Island”, il reality show in onda su Canale 5, Ale e Federico hanno svelato i motivi dietro a questa partecipazione. La ragazza infatti vorrebbe costruire una vita e una famiglia insieme al suo fidanzato, mentre Federico al momento sembra avere dei progetti totalmente diversi.

Durante il primo pinnettu, come riporta testualmente il sito “Fanpage”, Ale ha ricevuto una prima batosta psicologica da parte di Federico. Difatti, descrivendo il suo rapporto con lei, Federico afferma come sono due persone totalmente diverse: “Ha 30 anni, è una donna, vorrebbe sposarsi, non la biasimo ma non è quello che voglio. Ci siamo quasi abituati ad avere un’intimità non spumeggiante. Non sono sicuro di provare per lei quello che lei prova per me. Non gliel’ho mai detto in faccia, ma non l’ho nemmeno mai negato”.

Ale ovviamente non prende benissimo le parole di Federico, ma questo è solamente l’inizio. Lui, mentre parla con gli altri fidanzati in Sardegna, rivela praticamente di avere “in pugno” la propria fidanzata, sottolineando come sarebbe pronta a tutto: “Lei è persa. Se le dico, Alessia se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua, ci sposiamo, lei lo fa“.

Tra l’altro Federico accusa la mancanza di intimità con Ale, rivelando che da troppo tempo non prova niente e non vuole neanche sfiorarla con un dito. Continuando a parlare di questo discorso, Federico rivela che Ale avrebbe capito già da tempo che ci sono problemi a letto dopo aver visto alcuni video in merito a questo argomento su YouTube.

Ale quindi si sfoga in maniera definitiva: “Lui ci ride, è uno schifoso. La maggior parte delle cose che ha detto, io non le ho mai sentite. Se sta così male con me, non dovrebbe prendermi in giro. Da questo momento, io mi ritengo single perché una persona così accanto non la voglio. Penso di meritare una persona migliore“.

Successivamente Ale si avvicina al single Lollo, in cui si scambiano alcuni sguardi dolci e momenti di piccola intimità. Questo però non schioda Federico che, dopo aver visto le clip in merito a questa possibile conoscenza, si mostra totalmente tranquillo e poco preoccupato del suo futuro sentimentale con Ale. Tra l’altro si dichiara convinto che lei stia facendo tutto ciò solamente per provare a ingelosirlo.