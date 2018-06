Temptation Island 2018, annunciate tutte le sei coppie ufficiali

Le registrazioni di Temptation Island 2018, dopo l’annuncio di Filippo Bisciglia, sono iniziate. Come ha rivelato il conduttore su Instagram, è già stato fatto anche il primo falò, ma quali sono le coppie che hanno accettato di mettere alla prova il legame che dura da anni? Sul profilo ufficiale di Temptation Island 2018 sono stati perciò rivelati i nomi dei protagonisti. Le registrazioni del programma nei due villaggi in Sardegna sono già incominciate. Innanzitutto, le coppie in gioco sono sei. E la prima a essere stata comunicata è la coppia costituita da Ida e Riccardo. I due giungono apertamente dal Trono Over di Uomini e Donne, perciò non sono degli anonimi per il pubblico televisivo.

La prima coppia ufficiale di Temptation Island 2018 è quella costituita da Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dopo essersi incontrati e innamorati nello studio del trono over di Uomini e donne, hanno stabilito di mettersi alla prova, poiché il loro amore è nato da poco. Ida Platano dice nel video di presentazione che si sente molto innamorata di Riccardo. Poi asserisce che vuole partecipare a Temptation Island perché ha una grande responsabilità, suo figlio, e vuole capire se Riccardo può essere l’uomo della sua vita.

Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio sono la seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2018. Secondo quanto riporta il sito internet, il Vicolo delle News, lei è di Pordenone e lui di Udine. Lei ha detto che ama molto il suo Michael ma vuole capire se è la persona adatta per affrontare una vita insieme.

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola formano la terza coppia ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia che andrà in onda su canale 5 da giovedì 5 luglio. Valentina e Oronzo sono indubbiamente i più attesi. E sapete qual è il motivo? Nel video di presentazione lui ha riconosciuto di essere un infedele mentre lei ha svelato di averlo sempre perdonato.

Sono fidanzati da quasi sette anni, Raffaela Giudice e Andrea Celentano e partecipano a Temptation Island per capire se il loro amore possa avere un seguito serio. Lei dice che lui è “il fidanzato ideale”. Lui afferma invece che vuole capire se dopo tanti anni c’è ancora passione tra loro che non sia solo un’abitudine il loro rapporto. La quinta coppia è formata da Martina e Gianpaolo che hanno idee diverse per quanto riguarda la famiglia.

La sesta coppia, poi, è formata da Giada e Francesco. Anche loro sono personaggi non conosciuti nel mondo dello spettacolo. I due sono fidanzati da diversi anni, ma la troppa gelosia di lui, crea un rapporto difficile e incerto. Temptation Island è quindi il posto adatto per mettere alla prova il loro amore.