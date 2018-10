Tale e Quale Show: Milly Carlucci invita Maria De Filippi a "Ballando con le Stelle"

Tra Milly Carlucci e Maria De Filippi in questi ultimi anni ci sono stati sempre dei piccoli scontri. La moglie di Maurizio Costanzo per esempio, accusò la conduttrice di “Ballando con le stelle” di aver invitato Morgan negli studi della trasmissione per parlare, tra i tanti argomenti, dell’espulsione avvenuta ad “Amici“.

Questo però sembra essere solamente un lontano ricordo e Milly Carlucci durante l’ultima puntata di “Tale e Quale Show” ha fatto una richiesta molto importante. Inizialmente la conduttrice ha voluto “criticare” Carlo Conti per non aver mai partecipato alla trasmissione “Ballando con le stelle“, ma il conduttore si giustifica rivelando di non essere capace a ballare.

Per farsi “perdonare” quindi Milly Carlucci con ironia ha chiesto a Carlo Conti di convincere Maria De Filippi ad accettare il suo invito a partecipare a “Ballando con le stelle“. Il conduttore toscano è molto amico della “Queen Mary“, ed insieme hanno condotto anche un’edizione del Festival di Sanremo che ebbe un discreto successo.

Scendendo nei dettagli, queste sono state le parole di Milly Carlucci: “Tu che la conosci bene, ti assegno un compito, se non vuoi venire tu come ballerino per una notte a Ballando con le stelle. Vorrei Maria de Filippi, dalle tu l’annuncio. Ho delle soluzioni: possiamo fare una registrata, un collegamento live”.

Non è da escludere che Maria De Filippi possa accettare la proposta di Milly. Infatti il serale di “Amici“, come rivelano le ultime indiscrezioni, potrebbe essere spostato di domenica o il lunedì, e quindi la sfida con la Rai non ci sarebbe. In quei mesi non va in onda nemmeno “C‘è Posta per Te“, poiché spesso in quel periodo è già finito. Questa “reunion” darebbe la possibilità alle due di far pace dopo anni di frecciatine.