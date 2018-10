Striscia La Notizia risponde per le rime all’attacco di Fedez

Potrebbe esserci un ennesimo Tapiro D’oro in arrivo per Fedez. Ci sono sviluppi sul botta e risposta tra il marito di Chiara Ferragni e il tg satirico di Antonio Ricci. Sembra che la redazione di Striscia La Notizia, con l’irriverenza e l’ironia che da sempre la contraddistinguono, stia pensando di consegnare al rapper il famigerato Tapiro D’oro.

L’ironia con la qualità Striscia la Notizia ha scherzato sul piccolo intervento a cui il figlio di Fedez e di Chiara Ferragni si è dovuto sottoporre, non è stato gradito dal giudice di X-Factor, il quale ha sapientemente replicato a mezzo social. Il rapper ha criticato la mancanza di tatto con cui Striscia La Notizia ha ironizzato sull’operazione subita del piccolo Leone.

Pertanto, la redazione del tg di Antonio Ricci ha voluto rispondere a Fedez, dichiarando che Striscia La Notizia – da tempi immemori – si è sempre schierata dalla parte dei minori e non si è mai permessa di fare dell’ironia sui bambini. Nel simpatico post pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram, Striscia ha esordito così: “Vogliamo bene a Leone. Avremmo avuto da ridire se l’avessi chiamato Tapiro. Detto questo ci spiace che tu te la sia presa. Anzi no, è un diabolico ‘gomblotto’ per farti attapirare”.

Le suddette scuse pubbliche al 29enne milanese verranno accompagnate con la consegna di un bel Tapiro D’oro? Ad insinuare tale dubbio ci ha pensato lo stesso profilo social di Striscia La Notizia, pubblicando sulle Instagram stories un’immagine della scaffale presente a casa di Fedez, nel quale compaiono 3 vecchi tapiri, ricevuti dal rapper nell’arco degli ultimi anni.

La sarcastica battuta finale non poteva mancare. Striscia La Notizia ha aggiunto, con ironia e scherno, che il presunto quarto Tapiro D’oro in arrivo potrebbe tornar utile ai coniugi Ferragnez, in quanto andrebbe a colmare lo spazio vuoto presente nella libreria del loro appartamento. La replica social del tg satirico si è conclusa con la firma della redazione, che si è scherzosamente apostrofata come “Gli artigiani della qualità”.