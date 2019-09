Storie Italiane, Serena Grandi svela quanto sia cambiata la sua vita dopo il dramma del tumore

Ospite di Storie Italiane, Serena Grandi ha avuto modo di raccontare a Eleonora Daniele come ha affrontato e superato il dramma del tumore al seno. L’iconica sex symbol degli anni Ottanta, nonché indimenticabile protagonista della pellicola cult Rimini Rimini, ha infatti svelato alla padrona di casa quelli che sono stati i momenti più bui legati alla malattia.

Dopo aver fatto presente che era già malata durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha ripercorso le tappe di un difficile cammino che si è vittoriosamente lasciata alle spalle. Decisiva è stata l’operazione alla quale si è sottoposta lo scorso 19 dicembre che ha permesso di rimuovere il tumore.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui ha incominciato a sentire un dolore alla spalla, ma allo stesso tempo anche al seno. Come da lei stessa aggiunto, “all’ospedale mi dissero: ‘Lei non ha niente ma di fianco non ci piace, c’è qualcosa che non quadra’. Due giorni dopo mi chiama il medico e mi disse di fare delle biopsie e aghi aspirati e che dovevo essere operata subito. Mi sono chiesto: ‘A me?!’ Io sono il ritratto della salute”.

Per fortuna tutto si è poi risolto per il meglio. Questa storia le ha però permesso di cambiare il modo con cui affrontare la vita. L’esperienza l’ha cambiata in meglio, anche perché il solo fatto di poter dire di avercela fatta, la rende oggi molto più felice ed ottimista.

Ciononostante arriva a formulare una personale convinzione su quella che è stata la sua malattia, vista non tanto come un ostacolo da superare, ma come una colpa da espiare. “C’è qualcosa che ho dovuto pagare in tutta la mia carriera, per la mia bellezza, il successo, una specie di karma”. Pur non sapendo esattamente come definire questa sorta di legge superiore alla quale non si può sfuggire, Serena Grandi conclude di credere di essere del tutto paragonabile alla reincarnazione di una donna napoletana, che in una vita passata doveva aver sparato a qualcuno.