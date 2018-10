Storie Italiane, Carlotta Mantovan e la sua ripresa dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi: "Vado avanti per Stella"

Carlotta Mantovan, giornalista e moglie del compianto conduttore Rai Fabrizio Frizzi — scomparso prematuramente il 26 marzo scorso -, è stata ospite del salotto di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, dove ha raccontato il suo periodo di ripresa dopo il grave lutto che ha travolto la sua vita, ma anche e soprattutto quella della piccola Stella, avuta dal celebre presentatore de “L’Eredità”.

La Mantovan è apparsa serena e sorridente, anche se dentro di se porterà sempre la ferita ed il dolore per la morte dell’amato marito, ma la vita continua e lei adesso ha la sua ragione per andare avanti in Stella, che ha bisogno di avere sempre la mamma al suo fianco, una donna che ha dimostrato a tutti di essere forte e determinata.

La rinascita di Carlotta e Stella

La giornalista, abbandonato il gruppo di Sky a causa del trasferimento degli uffici a Milano, oggi lavora al fianco di Michele Mirabella in “Tutta Salute” – dove ha l’arduo compito di smascherare le fake news – ma molto presto sarà anche al fianco di Antonella Clerici nel remake di “Portobello”. Nell’intervista di mercoledì 3 ottobre Carlotta ha spiegato come Stella tenda a fare molte delle cose che lei ama: “Mia figlia mi imita in tutto” ha detto la bella Miss.

La piccola Stella e Carlotta hanno in comune una grande passione, cioè quella dei cavalli. “Io ho cominciato alla sua età, ci andavo alle elementari: andavo nella campagna della Pianura Padana in inverno, tra la nebbia. Poi ho ripreso nel 2008 e da lì non ho più mollato: mi fa stare bene, quando posso vado a cavalcare“. Carlotta Mantovan sottolinea poi l’efetto terapeutico che ha occuparsi degli animali e vivere la natura, infatti afferma: “Non solo l’andare a cavallo in sé, mi piace stare con gli animali e prendermi cura di loro. E’ una cosa che rimette a posto con il mondo“.

La Mantovan racconta anche della loro quotidianità, del fatto che Stella come tutti i bambini la spiazza alle volte con delle frasi da grande o ci tenti a convincerla a non andare a scuola.