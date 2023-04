Spoiler involontario a Verissimo: Gianmaria Sainato entrerà nel cast de L’Isola dei Famosi?

L’attesa per la diciassettesima edizione de L’isola dei famosi è alle stelle. Ma un recente episodio sembra aver involontariamente svelato un dettaglio importante sul cast del reality show di Canale 5. Durante un’intervista a Verissimo, la conduttrice Ilary Blasi ha mostrato un filmato in cui i naufraghi si facevano il set fotografico per l’Isola dei Famosi 2023.

E tra loro c’era anche Gianmaria Sainato, modello e influencer che in passato ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi. Nonostante il suo nome non fosse apparso nella lista ufficiale dei concorrenti, la presenza di Sainato nel filmato di presentazione ha fatto pensare che potesse comunque far parte del cast del reality show. C’è però la possibilità che sia stato scartato alla fine.

Il cast ufficiale, annunciato qualche giorno fa sulla copertina di TV Sorrisi e Canzoni, vede Ilary Blasi confermata al timone per la terza volta consecutiva, affiancata da una coppia di opinionisti inedita: Vladimir Luxuria, vincitore della sesta edizione, e Enrico Papi, che sostituisce Nicola Savino. Tra i concorrenti, oltre a Cristina Scuccia, che ha già anticipato di non voler indossare il bikini durante la sua permanenza nel reality, ci saranno altri 15 naufraghi.

Gianmaria Sainato: presente nella clip di Verissimo ma non nel cast ufficiale, entra o non entra nell’Isola dei Famosi?

La presenza o meno di Sainato nel cast del reality show verrà svelata già nella serata di lunedì 17 aprile, quando L’isola dei famosi tornerà finalmente su Canale 5. L’inserimento di Gianmaria Sainato nel cast de L’isola dei famosi potrebbe essere un colpo di scena dell’ultima ora, che potrebbe contribuire a rendere ancora più avvincente questa edizione del reality show.

Nonostante il possibile spoiler involontario, gli appassionati del reality show non vedono l’ora di seguire le avventure dei naufraghi e di scoprire quali ostacoli dovranno superare in questa nuova edizione. L’Isola dei Famosi è infatti uno dei programmi più seguiti in Italia, che attira sempre un grande pubblico grazie alla sua formula originale e alle personalità dei concorrenti.

La nuova edizione del reality show si preannuncia molto interessante, con la presenza di personaggi noti e di una possibile sorpresa dell’ultima ora come Gianmaria Sainato. Non ci resta che aspettare lunedì 17 aprile per scoprire tutti i dettagli sulla nuova edizione de L’isola dei famosi.