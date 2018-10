Speciale Temptation Island Vip, tutti contro Sossio. La Cipollari si infuria dopo una frase di Aruta: "Sei un verme!"

Sossio Aruta si è confrontato con Ursula Bennardo, dopo il loro percorso a Temptation Island Vip. Questo faccia a faccia si è svolto negli studi di Uomini e Donne, dopo che Maria De Filippi ha fatto accomodare la conduttrice del reality, Simona Ventura, tra gli immancabili opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

L’entrata di Aruta in studio è stata accolta in maniera molto fredda e distaccata dal pubblico, cosa che gli ha fatto prontamente notare Gianni Sperti, rifiutandosi di salutarlo portandosi a casa un’acclamazione da stadio, a conferma che il pubblico la pensava esattamente come lui. Il commento stizzito dell’ex cavaliere è stato: “Io me ne sbatto di te – rivolgendosi a Sperti – e del pubblico“.

Il duro attacco di tutto lo studio contro Sossio Aruta

Poco prima è stato mandato in onda un rvm in cui Sossio rivelava di aver avuto rapporti intimi con Ursula – cosa che la donna ha negato – e questa cosa ha attirato su di lui le ire di tutti i presenti. La Ventura è rimasta allibita da questo comportamento e ha commentato con un secco: “Ma come ti è veuto in mente di dire certe cose del genere? Abbiamo fatto l’amore, ma non si dice!“.

Quando poi Sossio vuole abbandonare lo studio perché si sente aggredito da Ursula, anche la De Filippi prende le difese della donna e spiega all’ex cavaliere che è normale che sia arrabbiata con lui, ma il peggio deve ancora arrivare per Aruta. Sossio pronuncia una frase che ha fatto uscire dai gangheri Tina: “Ora hai anche dalla tua parte Gianni e Pinotto“, riferendosi ai due opinionisti.

La Cipollari vede rosso e incomincia a inveire contro Sossio: “Vergognati di quello che sei e di quello che rappresenti. Sei proprio un verme, Hai visto come sei rimasto? Come un cog****e! Altro che latin lover!!!“.