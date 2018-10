Sossio Aruta e Ursula Bennardo si scontrano a "Uomini e donne"

Nuovo confronto tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Nella puntata di giovedì 11 ottobre di “Uomini e Donne“, i due si sono rivisti. Proprio nel luogo in cui si sono conosciuti e dove è iniziata la loro storia d’amore. La partecipazione a Temptation Island Vip non è stata fruttuosa per la coppia: i due, infatti, sono usciti separati e si sono quindi lasciati. Ma a quanto pare, non è finita qui.

Sossio, dopo essere stato lasciato da Ursula, era anche andato nel villaggio dei single, per cercare la sua tentatrice, Sara. Ma la ragazza era già andata via. L’affascinante campano quindi, è rimasto solo. La puntata di “Uomini e donne” è iniziata con l’ingresso di Simona Ventura nello studio e subito hanno avuto spazio le coppie del suo programma.

Ursula ha dichiarato che, prima della partecipazione a Temptation Island Vip, la storia con Sossio andava molto bene. Il 47enne le aveva sempre dimostrato dei sentimenti forti e lei si era molto legata e fidata. Ha confessato che ancora ci tiene a lui, ma sono sentimenti legati a ciò che credeva che lui fosse, non al presente.

Ursula si è commossa quando ha parlato delle accuse ricevute dall’uomo: pare che Sossio l’abbia accusata di essere l’unica responsabile della fine della loro storia. Ma in realtà, ha aggiunto la donna, neanche lui si è opposto quando lei è uscita da sola da Temptation Island Vip.

Arriva il turno di Sossio. L’uomo ammette di averla cercata per due settimane dopo la separazione. All’inizio Ursula non voleva un incontro, ma poi ha accettato. Ci sono stati altri litigi ma tra i due, secondo l’uomo, c’è stata anche intimità. Questo dettaglio del suo racconto ha fatto infuriare gli opinionisti e il pubblico, che lo hanno aspramente criticato. Ursula ha negato il momento di intimità e ha dichiarato che tra loro la storia è del tutto finita.