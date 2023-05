Soraia Ceruti attacca Luca Salatino e svela i motivi della loro separazione

La fine della storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti è riuscito a conquistare le prime pagine dei settimanali di gossip. Difatti, durante la permanenza dell’ex tronista di “Uomini e Donne” nella casa più spiata d’Italia, la loro relazione sembrava essere molto salda e difficile da scalfire.

Invece, come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse settimane hanno annunciato di essersi lasciati definitivamente dopo alcune voci su una crisi di coppia. Secondo i rumors questa scelta è stata presa da Soraia che, come riportato da alcune rivelazioni di Deianira Marzano, si sarebbe letteralmente stufata di questa relazione.

Le prime parole di Soraia dopo la separazione da Luca

Intervistata da “Uomini e Donne magazine“, Soraia parla per la prima volta del suo allontanamento da Luca, in cui inizia parlando delle voci su un proprio avvicinamento con un imprenditore: “Quella foto è stata scattata a Napoli nel corso di un incontro di lavoro a cui partecipavano altre persone, è una storia surreale. Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione”.

Soraia comunque non nasconde di aver fatto alcuni sbagli durante questa relazione: “Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Mi dispiace dirlo, ma sì, le telecamere lo hanno cambiato“.

Rivela che questo allontanamento è stato scaturito da una forte gelosia di lui che, con il tempo, sarebbe diventata sempre più insistente facendola allontanare dai suoi amici. Proprio per questo suo cambiamento ha iniziato a sentirsi isterica e, dopo aver capito di non riuscire più a provare gli stessi sentimenti di una volta, ha deciso di dirglielo in faccia senza farsi nessun problema.

Non nasconde di esserci rimasta molto male dell’annuncio sbrigativo fatto da Luca sui social, affermando di come si sarebbe aspettato da parte sua un comportamento più maturo e pacato. Al momento la coppia non starebbe parlando più, poiché Soraia afferma di essere stata bloccata dall’ex fidanzato su tutti i social network.