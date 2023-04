Sonia Bruganelli "fuori dal GF Vip 8": la tempesta che ha travolto Mediaset

Finita da pochissimo la settima edizione e già si parla con interesse dell’ottava edizione del “Grande Fratello Vip“. Il reality show conferma ancora una volta di essere una macchina da guerra che continua a dare soddisfazioni ai vertici Mediaset grazie all’interesse sempre più crescente che suscita nel pubblico.

Ecco allora che già si fanno pronostici su chi condurrà il programma e chi lo affiancherà nei panni di opinionista. Pochi giorni fa Sonia Bruganelli ha recapitato un abito Louis Vuitton a Giulia Salemi facendo pensare che il regalo sottintendesse un’eventuale investitura come prossima opinionista. Ancora non è arrivata alcuna conferma in tal senso.

L’indiscrezione sulla prossima edizione del GF Vip

Chi invece è stato confermato è l’istrionico Alfonso Signorini che, il prossimo settembre, riprenderà in mano il timone del GF Vip 8. Ma chi lo affiancherà nel ruolo di opinionista? Ecco che alla domanda ha risposto Alberto Dandolo, lanciando un vero scoop sulle pagine del settimanale “Oggi” dove cura una rubrica tutta sua intitolata “Forse non tutti sanno che…”, così come riporta LiberoQuotidiano.

“Pare essere stato confermato anche nella prossima stagione (riferendosi appunto a Signorini, ndr)” a Sonia Bruganelli invece “Non toccherà la stessa sorte. La signora Bonolis, infatti, non figura più nel cast della nuova edizione dello show. Sua decisione o scelta aziendale?” lasciando nel dubbio i lettori.

Inevitabile che parta subito il toto-nome tra i più papabili per questo ruolo. Uno su tutti spicca in cima alla classifica dei pronostici e cioè quello di Giulia Salemi. La ragazza, infatti, ha una considerevole esperienza alle spalle in fatto di GF visto e considerato che è stata sia inquilina della Casa di Cinecittà che voce del web in questa edizione, riportando in trasmissione tutte le reactions dei vari social in tempo reale. Al momento altri nomi non sono ancora usciti, ma considerando che ci separano ancora svariati mesi dall’inizio dell’ottava edizione, dovremo portare pazienza e aspettare che i tempi maturino.