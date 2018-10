Solo 2, anticipazioni quarta puntata: la scelta di Marco

Le anticipazioni di Solo 2 sono pronte a raccontarci cosa succederà nel quarto ed ultimo episodio della fiction con protagonista l’attore Marco Bocci, che andrà in onda venerdì 26 ottobre 2018, su Canale 5 a partire dalle ore 21.21. Chi non ne avesse la possibilità potrà rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play o su app Mediaset Play.

La morte di Antonio Corona sarà un brutto colpo per tutta la famiglia e la tregua tra Marco e Bruno sembrerà vacillare. Infatti, il figlio di don Antonio non ha scordato che il cognato ha cercato di ucciderlo e solo il caso ha voluto che fosse ancora vivo. Intanto Marco proporrà ad Erika un patto: la libertà sua e di Agata in cambio della cattura del Patriarca.

Anticipazioni Solo 2: la morte di don Antonio

Le anticipazioni di Solo 2 ci dicono che la scomparsa di don Antonio è stato un colpo al cuore per l’intera famiglia Corona. L’uomo riteneva ormai Marco un figlio e aveva completa fiducia in lui. Con la morte del capofamiglia il rapporto tra Bruno e Marco però si complica ulteriormente.

Infatti il Corona continua a non fidarsi del cognato, ma decide comunque di non agire contro di lui, almeno per il momento. Intanto la polizia inizia a considerare Solo come un criminale e presto contro il poliziotto potrebbe essere emanato un mandato d’arresto. Cosa deciderà di fare Marco?

Trama ultima puntata Solo 2: la decisione di Marco

Don Antonio desiderava per la figlia Agata e per il nipote una vita in Germania, lontano dalla criminalità e dal sangue. Ovviamente suo marito Marco doveva partire con lei. Pur desiderando proteggere Agata e il suo futuro figlio, Marco non vuole però che ciò avvenga da mafioso. Egli parla perciò con la poliziotta Erika allo scopo di proporle un accordo: l’impunità sua e della moglie ed in cambio lui le procurerà le prove che servono per mandare in prigione il Patriarca. Nel frattempo Agata continua ad ignorare che Marco era fidanzato con una collega di nome Barbara e che questa aspettava un figlio da lui.

Infine dopo la morte del padre, Bruno si sente legittimato a prenderne il posto come padrino. Egli inizierà così a dare ordini alle altre famiglie, ma questo potrebbe non piacere molto agli altri boss. Si preannuncia perciò un finale di stagione per Solo 2 veramente col botto. Per quanto riguarda invece la possibilità di avere una terza stagione per il momento non si hanno conferme da parte di Mediaset, anche perché gli ascolti sono stati al disotto delle aspettative.