"Secret Invasion", la nuova serie Marvel su Disney+

È appena uscito su Disney plus l’ultimo prodotto targato Marvel Cinematic Universe, con protagonista Samuel L. Jackson, sempre ancorato allo stesso ruolo; siamo entrati nella fase 4, e dopo il successo al botteghino di “Guardiani della Galassia Volume 3”, questa nuova serie tv, Secret Invasion, debutta con la prima stagione. Un nuovo capitolo di supereroi, che non stancano mai; per tutti i fan della Marvel si preannuncia interessante.

Come al solito si parlerà di alieni venuti sulla Terra, la nuova minaccia però non riguarderà Gli Avengers, questa volta non presenti, ma sarà scongiurata da Nick Fury e sarà uno spy thriller, diverso dal solito clichè a cui ci ha abituato la Marvel; fuori lo humor delle precedenti serie per calcare scene più da political drama.

Il nostro Samuel infatti dovrà investigare, le tinte saranno più oscure e stavolta non avrà una squadra di cui avvalersi. Resta comunque un buon prodotto, non scanzonato come i precedenti. Nel cast grandi nomi come Emilia Clarke (“Il trono di spade”) e Olivia Colman, presente nel film “Empire of the light”, che si dimostra entusiasta di essere entrata nel mondo Marvel.

È la prima volta che vediamo un’intera serie dedicata all’eredità lasciata dagli Avengers, dopo che Nick fury era scomparso dopo il blip. Per quanto riguarda la minaccia aliena proveniente dagli Skrull, essi sono stati creati da Stan Lee nei fumetti degli anni 60, ne aveva già parlato Carol Denvers nel film Captain Marvel.

In ultimo si parlerà del lato politico della serie, addentrandosi nella vecchia Russia. Insomma ci sono tutte le prerogative in questo episodio iniziale per concedersi una bella dose di action thriller. Uscirà un episodio a settimana, ma attenzione guardate prima tutti i film della Marvel e le serie per seguire la storia, altrimenti non c’è un continuum negli episodi.