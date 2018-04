Scintille e insulti al Grande Fratello: prima vera litigata tra due concorrenti

I coinquilini del Grande Fratello 2018 sono già entrati nel vivo del reality. In seguito alla prima puntata in mano alla veterana presentatrice Barbara D’Urso, i concorrenti della casa più origliata d’Italia hanno cominciato a conoscersi e ad avere i primi scontri. Sembrerebbe che le antipatie e gli attriti non siano tardati ad arrivare.

Così come i rapporti di armonia e sintonia, sono nate anche alcune evidenti antipatie. Il primissimo giorno, Baye Dame – romanaccio con origini del Senegal – ha perso la calma per via di alcuni frivoli compagni di reality. Lo schietto commesso 29enne non ha affatto tollerato il comportamento di due/tre concorrenti.

Mentre un piccolo gruppo di gieffini si trovava in giardino a chiacchierare, altri si trovavano nei pressi dell’angolo cottura della spaziosa e luminosa cucina. Alcuni inquilini hanno cominciato a giocare con il cibo, scherzando e simulando un paio di occhiali con due fette di pane.

Visibilmente spazientito, Baye Dame non ha gradito tale comportamento da parte di tali concorrenti del GF. Nella fattispecie, il ragazzo ha manifestato la sua rabbia nei confronti della bolognese Patrizia Bonetti – ex fidanzata di Ricucci e Gianluca Vacchi – intenta a giocherellare irrispettosamente con il pane. Anche il partner di Nina Moric Luigi Favoloso e l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto Matteo Gentili hanno scatenato l’ira funesta del concorrente italoafricano, in quanto hanno contribuito a ridere di gusto nel guardarli.

Tornato dagli altri ragazzi in giardino, il polemico e logorroico Baye ha raccontato ciò che i suoi occhi avevano appena visto in cucina. I concorrenti, ragguagliati sui fatti, sembra abbiano dato ragione al commesso romano, esortandolo a calmarsi e non esasperare la situazione.

Il giovane è però apparso intollerante di fronte a certi atteggiamenti puerili, dichiarando di essersi infuriato poiché ritiene che sia sconcertante giocare con il cibo, mentre la penuria di generi alimentari si dilaga nei drammatici paesi del terzo mondo.

Al di là della furiosa litigata incentrata sul pane, gli inquilini del GF 2018 stavano per bisticciare anche a causa di un happy hour. Alcuni gieffini avrebbero egoisticamente terminato tutto il vino a disposizione, senza interessarsi degli altri. Fortunatamenteil tutto si è risolto in maniera pacifica tra tolleranza e sorrisi.