Sanremo, Pier Silvio Berlusconi: "La presenza di Zelensky mi turba. Noi saremo la vera alternativa al Festival"

Nei giorni scorsi Mediaset, con un lungo comunicato, ha annunciato la scelta di mandare in onda i suoi programmi più visti durante la settimana sanremese. Quindi non ci sarà nessuna sospensione per “Le Iene”, il “Grande Fratello Vip” o “C’è posta per te” in cui il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda durante la finale del “Festival di Sanremo”.

In questi giorni la rete ha presentato i successi della divisione digital dell’azienda, in cui sono stati ribaditi la crescita di video visti (media al giorno) dai 2.22 milioni del 2018 a 10.45 milioni del 2022 (crescita media annua 47%). Alla presentazione di tutti questi dati era presente anche Pier Silvio Berlusconi che, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti, ha parlato della decisione di fare una contro-programmazione importante durante Sanremo.

L’intervista di Pier Silvio Berlusconi

L’amministratore delegato non ritiene che si tratti di una vera e propria contro-programmazione, ma afferma di essere la vera alternativa al “Festival di Sanremo“. Questa idea è nata qualche anno fa ma, a causa della pandemia e della crisi economica, sono stati costretti a rinunciare a ritrattare i loro piani.

“Diamo un’alternativa confermano i grandi titoli del prime time come ‘Grande Fratello Vip’, ‘Le Iene’, ‘C’è Posta per te’ e confermando tutti i programmi di approfondimento” ha affermato Pier Silvio Berlusconi per poi aggiungere: “Non ci sarà alcun cambiamento ai titoli dei nostri programmi, come ho letto da qualche parte, per non abbassare la media degli ascolti. Non ci aspettiamo chissà quali risultati, sia chiaro, ma ci saremo. Sia che facciamo il 5%, il 10% o il 15% va bene comunque”.

Parlando della prossima edizione del Festival, si concentra sulla presenza di Volodymyr Zelensky durante la puntata finale di Sanremo 2023: “Da editore non vorrei mettere becco su una questione così delicata. Certo, al posto loro sarei comunque in difficoltà. Da cittadino che pago il canone dico che mi turberebbe la presenza di Zelensky al Festival, non mi piace questa ricerca alla visibilità a tutti i costi. Ciò non toglie che il tema sia importantissimo e condividiamo le difficoltà di quel popolo”.

Il futuro di alcuni programmi Mediaset

Si ritorna poi a parlare del futuro della Mediaset, in cui viene confermato l’addio di Teo Mammucari che, secondo alcune indiscrezioni non confermate da Pier Silvio Berlusconi, è stato allontanato dalla conduzione de “Le Iene” per un servizio non andato in onda dedicato all’ipnosi. L’amministratore delegato afferma che la sua presenza su Italia 1 era già temporanea e si starebbe lavorando per sostituirlo con Max Angioni, protagonista dell’ultima stagione di “LOL – Chi ride è fuori”.

A settembre è stato poi annunciato uno speciale di alcune puntate dedicate a “Mai dire Gol“, con il ritorno della Gialappa’s Band al timone del loro programma storico. Pier Silvio Berlusconi afferma che il progetto è ancora in piedi ma resta molto difficile realizzarlo poiché molti comici hanno un calendario già piuttosto fitto di impegni: “Confermiamo però i titoli di intrattenimento come ‘Michelle Impossible’, il nuovo show di Chiambretti, il serale di ‘Amici’ e il ritorno di ‘Temptation Island'”.

Infine in casa Mediaset si vuole puntare nuovamente con “Zelig”, ove hanno acquisito marchio e produzioni. Grazie all’ottimo rapporto con Gino e Michele, ideatori e autori di tutte le edizioni televisive del programma d’intrattenimento, starebbero puntando a due appuntamenti in prima serata con la trasmissione da realizzare in due momenti diversi della stagione televisiva e, per riempire i buchi delle due puntate, in cantiere è presente anche uno spin-off da mandare in onda in seconda serata su Italia 1.