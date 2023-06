La nuova edizione del “Festival di Sanremo” inizia a prendere forma. Dopo la burrasca dell’ultimo periodo adesso non ci sono più dubbi: sarà Amadeus il conduttore e direttore artistico. La Rai ha subito un’importante evoluzione, con Fabio Fazio che ha lasciato la tv di stato dopo 40 anni di onorato servizio. Si è vociferato che la stessa sorte potesse toccare ad Amadeus e che non si sapeva se avrebbe condotto o meno il festival.

Niente di più sbagliato. Il presentatore sarà al timone della kermesse musicale anche per il prossimo anno (sarà il suo quarto Sanremo). Archiviato l’arcano Amadues si passa adesso a capire chi possa essere la valletta che lo accompagnerà durante le serate. Anni addietro, voci trovavano Alessia Marcuzzi un nome papabile e, da quando si è liberata da Mediaset, tali voci si sono fatte sempre più insistenti.

Ogni anno però è sempre stato un nulla di fatto, visto che sono state altre le compagne d’avventura di Amadues. Adesso tuttavia si potrebbe fare. Dopo che sabato 24 giugno i due hanno condiviso il palco dell’evento Italia Loves Romagna, in molti sono tornati indietro nel tempo e hanno ricordato i momenti del “Festivalbar”, quando sia Alessia sia Amadeus ne erano conduttori.

La sintonia tra loro è innegabile e questo, potrebbe essere un fattore in più per vederli anche al prossimo festival della canzone italiana. Come se non bastasse, la Marcuzzi è stata accolta a braccia aperte a viale Mazzini, dopo aver salutato Mediaset. Già lo scorso anno ha condotto assieme a Fiorello il dopofestival. Insomma, tutti requisiti questi che porterebbero il profilo della ‘Pinella’ a essere quello giusto.

Mettici poi che sa condurre ed ecco che esce fuori il nome ad hoc. Durante l’evento benefico Loves Romagna i social si sono scatenati. Molti utenti hanno chiesto a gran voce che fosse proprio lei la valletta al prossimo Sanremo. Insomma, tutto porterebbe alla Marcuzzi. Solo il tempo ci dirà se la scelta ricadrà su Alessia o meno.