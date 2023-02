Sanremo 2023: ecco tutti gli ospiti musicali già annunciati

Ascolta questo articolo

Il Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte e l’attenzione mediatica scatenata dalla kermesse è come sempre altissima. Dopo aver snoccialato per bene il cast degli Artisti in gara adesso è il momento di conoscere tutti gli ospiti musicali previsti nelle 5 serate, alcuni veramente illustri.

Martedì prossimo, durante la prima serata, tornerrano all’Ariston Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione. I due canteranno ancora una volta su quel palco la loro “Brividi” che lo scorso anno gli permise di vincere a mani basse la gara. Prevista anche la presenza dei Pooh, 6 anni dopo l’ultima esibizione insieme. Sul palco ci saranno Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli, la loro presenza permetterà di rendere omaggio a Stefano d’Orazio scomparso nel novembre 2020.

Per la seconda puntata Amadeus ha unito un trio di eccellenze della musica italiana: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Spazio anche ad ospiti nternazionali (dopo parecchi anni di assenza), si parte con i Black Eyed Peas. Giovedì sera invece faranno ritorno all’Ariston i Maneskin, anche loro recenti vincitori della kermesse (2021). Per loro si tratta del secondo ritoro dopo la loro apparizione come ospiti lo scorso anno. Presente anche Peppino di Capri. Venerdì sera non è previsto nessun ospite musicale, la serata sarà ampliamente ricca di ospiti essendo la puntata dedicata ai duetti degli artisti in gara con altri artisti.

Sabato sera saranno presenti due eccellenze della musica italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni nonchè la presenza dei Depeche Mode. Amadeus sta tenendo in serbo un ultimo nome “una popstar internazione il cui cognone termina con ONE”. La mente porta subito a Lady Ciccone, ossia Madonna, che ha recentemente annunciato il suo ritorno dal vivo in Italia, se così fosse sarebbe l’ultimo colpo da maestro di Amadeus.

Ci apettano 5 serate ricche di ottima musica, con tanti artisti in gara decisamente interessanti e gli annunciati ospiti ce faranno felici il pubblico di tutte le età.