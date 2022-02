Sanremo 2022, battuta poco carina di Iva Zanicchi: Drusilla Foer replica da applausi

Per la terza serata del “Festival di Sanremo” vi era grande attesa per l’arrivo di Drusilla Foer. “L’anziana soubrette“, come ama definirsi, ha affiancato Amadeus nelle vesti di co-conduttrice. È salita sul palco del teatro Ariston e subito si è presa la scena. Una presenza forte, importante, imponente e intelligente. Una ventata di leggerezza ma allo stesso tempo profondità.

Come ha detto Michele Bravi, Drusilla Foer a Sanremo ha rappresentato la meritocrazia. Tutti gli occhi erano puntati su di lei, l’attesa era tanta e nemmeno per un attimo ha deluso le aspettative. Il monologo sull’unicità e sull’importanza di ascoltare gli altri e mettersi in dubbio, ha chiuso la serata. Una serata dove Drusilla Foer ha vinto, sotto tutti i punti di vista.

Non è però mancato un momento poco carino. Protagoniste Iva Zanicchi e appunto, Drusilla. La Zanicchi, dopo tanti anni, è di nuovo in gara al “Festiva di Sanremo” con il brano “Voglio amarti“. Iva, dopo l’esibizione è stata raggiunta da Amadeus e la Foer sul palco e proprio lì, si è lasciata andare a una gaffe poco felice. “Quanto sei alta!“, ha detto la Zanicchi. “Parecchio…Più di te!“, ha replicato Drusilla.

La cantante però ha proseguito, esclamando: “Ma hai anche altre cose più di me…“. La Foer, a quel punto e senza scomporsi, ha aggiunto semplicemente: “Sono colta“. Una risposta da applausi, che con sole due parole ha stroncato la Zanicchi. In platea e sui social sono piovuti applausi a indirizzo di Drusilla, mentre il web ha duramente criticato Iva.

Non si sa se la battuta avesse un doppio e fosse voluta oppure è stata solo figlia di uno scivolone ingenuo da parte della cantante. Fatto sta che con estrema eleganza la Foer ha replicato e il tutto, non è sfuggito al pubblico a casa e a teatro. Drusilla si è distinta lungo tutto l’arco della serata, cavandosela alla grande e dichiarata promossa a pieni voti.