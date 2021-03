Sanremo 2021: anche il Vescovo Suetta contro il Festival e il co-conduttore Fiorello

Già attaccato da Vittorio Feltri che in liberoquotidiano.it aveva proposto di “di promuovere il Festival di Sanremo a patrimonio della stupidità”, mentre Amadeus attende che gli tornino le energie e gli venga una valida idea per un eventuale prossimo Festival condotto assieme a Fiorello, il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-San Remo ha espresso il suo disappunto per i contenuti andati in onda.

In un comunicato stampa, mons. Antonio Suetta ha espresso la sua opinione circa il Festival della Canzone Italiana svolto a Sanremo nei giorni scorsi, riservando allo spettacolo e ai suoi conduttori parole di piena disapprovazione: “sdegno, mancanze di rispetto, derisioni e manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana esibite in forme volgari e offensive”.

Nella nota del Vescovo di Ventimiglia-San Remo, mons. Suetta, si legge tutto il senso di responsabilità e il dovere di intervenire, egli scrive: “Il mio intervento, doveroso, è per esortare al dovere di giusta riparazione per le offese rivolte a Nostro Signore, alla Beata Vergine Maria e ai santi”. Con amarezza il presule fa notare anche che tutto questo è accaduto durante il “tempo di Quaresima“, tempo caro e sacro per i cristiani.

Nell’intenzione di mons. Antonio Suetta c’è anche il desiderio di dare voce a tante persone, credenti e non credenti, che si sono sentite offese dalle insulsaggini e dalle volgarità andate in onda durante il Festival e allo stesso tempo sostenere il coraggio di quanti, con dignità, non si accodano “alla deriva dilagante“.

Un paragrafo intero, l’ultimo, è dedicato a Rosario Fiorello che insieme ad Amadeus ha portato avanti la 71esima edizione del Festival della Canzone italiana. Entrando in merito “al premio ‘Città di Sanremo’, attribuito ad un personaggio, che porta nel nome un duplice prezioso riferimento alla devozione mariana della sua terra d’origine” il Vescovo scrive che trova “che non rappresenti gran parte di cittadinanza legata alla fede” e semplicemente afferma “non in mio nome”.