Rubata la lapide del piccolo Loris. Barbara D’Urso choc: "Di Veronica non mi interessa"

Una storia davvero triste quella che ha dovuto affrontare la famiglia del piccolo Loris dopo la tragica morte del bambino per mano della madre Veronica Panarello. La famiglia aveva infatti creato un piccolo altarino dedicato al piccolo a Santa Croce di Camerina, in provincia di Ragusa. Nei pressi del canalone dov’era stato ritrovato il corpo privo di vita di Loris, era stata posizionata anche una cornice con la foto del piccolo ed una frase significativa per la madre. Purtroppo è arrivata ieri la notizia che questa lapide è stata rotta e rubata.

Una notizia che ha fatto ben presto il giro d’Italia per l‘atto mostruoso commesso, e oltre ad essere senza cuore è stato anche sottolineato quanto non abbia senso rubare quella foto da un posto tanto simbolico dove i concittadini potevano lasciare un fiore o un pensiero. Nonno Franco ha subito sporto denuncia per la sparizione della lapide, con la speranza venga ritrovata presto.

La notizia a Pomeriggio 5 e la frase choc della D’Urso

Barbara D’Urso si è occupata molto della storia del piccolo Loris e della madre Veronica con inviati e lasciando spazio ai familiari di intervenire riguardo la storia, tramite collegamento ed anche invitandoli proprio nel suo studio. Ecco che questa notizia non è potuta passare inosservata alla presentatrice, che ha mandato subito una delle sue fidate inviate sul posto per sapere le novità sul caso. Purtroppo ancora non erano giunte informazioni preziose per il ritrovamento della lapide, ma una frase davvero forte della presentatrice ha scatenato l’opinione pubblica.

L’inviata di Pomeriggio 5 ha fatto sapere di aver parlato con l’avvocato della madre, affermando che Veronica non era ancora stata informata di questa notizia poichè si ritrovava già in condizioni sfavorevoli all’interno del carcere, ed ecco arrivare la durissima risposta delle presentatrice.

Barbara D’Urso ha anticipato la sua frase dicendosi consapevole che quello che stava per dire sarebbe risultato impopolare, ma non per questo ha evitare di far sapere che di quello che pensava Veronica o di come sarebbe stata, non le importava proprio nulla, poichè il suo unico pensiero era rivolto al nonno, al padre e a tutti i familiari di Loris che stava soffrendo per questa doppia perdita. Una frase senza dubbio forte che ha messo chiarezza sulla posizione della presentatrice di Pomeriggio 5.