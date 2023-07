Rivoluzione Mediaset, fuori Ilary Blasi: nuovi progetti e addii clamorosi

In casa Mediaset è tempo di grandi cambiamenti. Le principali aziende televisive stanno attuando rivoluzioni importanti, privandosi di conduttori che per anni e anni hanno fatto parte della storia. Se la Rai ha detto addio a Fabio Fazio dopo 40 anni, Mediaset non è da meno. L’azienda del Biscione ha ufficializzato che Barbara d’Urso non condurrà più “Pomeriggio Cinque“.

Messaggi forti, chiari che arrivano come dei veri e propri scossoni. Il 4 luglio Mediaset renderà noti i progetti per la prossima stagione, e non solo Barbara ma anche altri nomi importanti sono fuori dai giochi. Chi non ha per niente convinto durante la stagione appena conclusasi, è Ilary Blasi. “L’isola dei famosi” è terminata da poco e la conduttrice non è piaciuta ai piani alti.

L’indiscrezione di TvBlog, annuncia anche che per Ilary non ci sono altri programmi in calendario. Dunque, la Blasi non timonerà nulla nella stagione televisiva Mediaset 2023/2024. Il fatto che Ilary lasci non vuol dire che “L’isola dei famosi” non sarà riconfermata. Addirittura il reality dovrebbe andare in onda per altri due anni, grazie al contratto fra Banijay e Mediaset.

Questo vuol dire che un’altra conduttrice prenderà il posto della Blasi. Anche per Ilary è tempo di cambiare aria e fare le valigie. Le novità non sono finite qui. Parrebbe esserci anche una versione invernale di “Temptation Island”. Non è ancora chiaro come si svilupperà il reality delle tentazioni d’inverno, ma qualcosa bolle in pentola.

Se da un lato nomi clamorosi hanno detto addio, dall’altro ci sono gli intoccabili. Maria De Filippi e Gerry Scotti torneranno saldamente l’una con i suoi programmi storici e l’altro nella fascia preserale di Canale 5. Per Gerry è previsto anche un gradito ritorno: “Io canto”. Paolo Bonolis proporrà una nuova edizione di “Ciao Darwin“, l’ultima con ogni probabilità.

Il conduttore, infatti, ha annunciato che presto dirà addio alla televisione. Dopo l’ufficialità della fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, per Paolo è tempo di altri cambiamenti importanti. Anche “La Talpa” dovrebbe tornare, ma non sarà prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi e dovrebbe essere dislocata su Italia 1. Insomma, grandi cambiamenti all’orizzonte.