Rai1 presenta i palinsesti dell’estate 2023: ecco quello che vedremo

Come ogni primavera è arrivato il momento di conoscere le porposte che le reti Rai trasmetteranno in onda durante la prossima estate. Tante le conferme rispetto allo scorso anno, poche sorprese e, come sempre, tante repliche.

Il daytime mattutino estivo partirà il prossimo 19 giugno con Unomattina Estate (con Tiberio Timperi e Serena Autieri) e Camper (confermato rispetto alla scorsa estate). Tg1Mattina confermatissimo nelle prime ore mattutine.

Al pomeriggio troveremo dal 3 luglio le repliche di Don Matteo e a seguire Estate in Diretta con la conduzione dell’inedita coppia formata da Gianluca Semprini (confermato rispetto allo scorso anno) e Nunzia De Girolamo (che prende invece il posto di Roberta Capua). Ritorna anche, a partire dal 8 maggio, la soap Sei Sorelle che anche quest’anno sostituità Il Paradiso delle Signore per tutta l’estate, la soap nostrana è invece confermata a partire da settembre con la nuova stagione. Sei Sorelle riprenderà dal punto in cui è stata interrotta lo scorso anno.

In prima serata Rai1 proporrà le repliche delle seguenti fiction: Blanca, Di Padre in Figlia, Scomparsa, Il giovane Montalbano ,L’Allieva, Nero a Metà, Revival, Sorelle per Sempre e la nuova serie Hotel Portofino (serie estera incentrata sulle vidende di una famiglia britannica che, negli anni ’20, possiede e gestisce un hotel per clienti facoltosi in una prestigiosa località turistica italiana). Mentre, per quanto riguarda gli show, le repliche che verranno trasmesse saranno quelle di Gigi, Uno come Te, The Voice Senior, Tali e Quali, ma non mancheranno degli speciali in prima serata di Techetecheté. Spazio anche a degli speciali dedicati alla scienza, in onda il giovedì sera. Il 17 giugno appuntamento con il grande eventodedicato a Raffaella Carrà, con Fabio Fazio alla conduzione.

Come prevedibile tante repliche e pochi contenuti inediti durante la calda stagione, ma questa è ormai diventata una consuetudine nei palinsesti televisivi di tutte le reti, bisognerà attendere il ritorno dell’autunno per vedere ripopolarsi i palinsesti televisivi di proposte inedite.