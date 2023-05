Rai, il valzer dei conduttori: via Fabio Fazio, probabile il ritorno di Massimo Giletti e Pino Insegno

In Rai potrebbero esserci molti cambiamenti dopo l’arrivo di Roberto Sergio come amministratore delegato e l’ingresso di Giampaolo Rossi nel ruolo di direttore generale dell’azienda di Viale Mazzini. Il primo importante addio dovrebbe riguardare Fabio Fazio che, dopo 40 anni di onorata carriera nella TV pubblica, pare sia in procinto di lasciare la rete.

Le voci di un addio di Fabio Fazio balzano sui social già da alcuni anni, ma questa volta il sito de “La Stampa” sembra confermare questa indiscrezioni. Per il conduttore però le proposte non mancano e, sempre secondo i rumors, avrebbe già trovato un accordo con Discovery, rete dove attualmente è presente anche il suo amico Maurizio Crozza con il programma “Fratelli di Crozza” trasmesso su Nove.

Come riportato da “Il Gazzettino“, il sogno del governo Meloni sarebbe quello di riportare sul primo canale Massimo Giletti, che attualmente ha dovuto subire la chiusura di “Non è l’Arena“, in onda su LA7, da parte del direttore Urbano Carino per motivi economici, seppure non mancano altre ipotesi in merito a questa scelta presa dall’azienda.

Si è parlato molto anche del ruolo di Amadeus come conduttore del “Festival di Sanremo“, molto criticato da una parte del pubblico per i messaggi lanciati durante l’ultima edizione della kermesse sanremese. Proprio per questo motivo si è mormorato di un possibile addio anticipato del conduttore, nonostante il contratto sia ancora dalla sua parte e, al suo posto, si è fatto il nome di Pino Insegno, che si sta presentando sempre più spesso sul palco insieme a Giorgia Meloni.

In una delle scorse puntate di “Viva Rai2!”, Fiorello aveva lanciato una provocazione in merito al ruolo del suo amico: “Come vi permettete di dimezzarlo? Amadeus è un grande direttore artistico. Ha portato Sanremo ai fasti che merita, ha lanciato successi, ha avvicinato Sanremo ai giovani. Oserei dire che è al pari di Pippo Baudo”, ricevendo una smentita da parte di Roberto Sergio nel giro di pochi minuti in cui mostra lo schermo del cellulare con la smentita del dirigente: “Amadeus rimane, lo dice proprio qua”.

Per Pino Insegno comunque dovrebbero aprirsi le porte de “L’eredità“, dal momento che Flavio Insinna non sembra sia stato confermato dai nuovi vertici della Rai. Invece, sempre secondo “La Stampa”, il governo Meloni nei giorni scorsi avrebbe corteggiato Nicola Porro, volto di Mediaset e di Rete 4 con “Quarta Repubblica”, ma il giornalista difficilmente lascerà il biscione.