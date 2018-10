Raffaello Tonon, massacra il Grande Fratello Vip 3 e spiega perché è un vero flop

Ospite a “Ultime dalla casa“, il programma di Emanuela Gentilin su Mediaset Extra, Raffaello Tonon, l’indimenticabile protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha duramente attaccato i concorrenti dell’odierno reality. La scorsa edizione dello show, condotta sempre da Ilary Blasi, è passata alla storia per il record di ascolti tv e Mediaset era cosciente che sarebbe stato complesso poter ambire a risultati simili.

Tonon ha iniziato asfaltando Ivan Cattaneo: “Gioca tutto sulla sua omosessualità e sull’essere diverso dagli altri, ma alla fine risulta pesante e stucchevole.” Passando ad Enrico Silvestrin ha osservato che a lui non piace, che è difficile da digerire, specie considerando che non si può uscire di casa: “Personalmente non l’avrei voluto come compagno di viaggio“.

Secondo l’opinionista dalla voce inconfondibile Eleonora Giorgi ha sbagliato fin dall’inizio quando si è voluta far accettare a tutti i costi dai giovani del gruppo: una donna di 65 anni, peraltro portati benissimo e vissuti con intensità, avrebbe dovuto comportarsi diversamente. Raffaello afferma che, adesso che l’attrice ha esaurito la spinta iniziale, la differenza di età sta venendo fuori.

Il conduttore radiofonico non si è risparmiato neppure in merito a Silvia Provvedi: “Beh aveva ragione a piangere, per Fabrizio Corona è stato un castello di carta, per lei un castello con solide fondamenta”.

La verità sull’armadio di Cecilia e Ignazio

Emanuela Gentilin ha riportato l’argomento sulla scena oramai divenuta un cult, l’armadio di Chechu e Nacho, ed ha chiesto se è veramente accaduto il misfatto di cui tanto si è parlato. Tonon ha sottolineato che all’interno della casa nessuno si è accorto di cosa stava succedendo nell’armadio, lui, come tutti quelli che erano dentro, non hanno intuito alcunché anche perché né l’uno né l’altra si sono poi confidati con qualcuno.

Il televenditore ha rivisto le immagini quando è uscito: “Ma certo che è successo! Considerando anche il temperamento dei due ragazzi e poi le immagini parlano chiaro” ha osservato deciso.