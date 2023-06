Premio Moige 2023: bidoncino del trash al GF Vip, 17 riconoscimenti alla Rai

Il Moige ha nuovamente dato al “Grande Fratello Vip” il premio legato al “bidoncino del trash“. Non è di certo una novità che il reality show condotto da Alfonso Signorini ottiene questo riconoscimento, poiché già l’anno scorso la trasmissione ha ricevuto la stessa sorte da parte dell’associazione.

Il premio, come riporta il sito di “Davide Maggio“, viene dato con una motivazione ben precisa: “Troppe sono state le individualità che, esasperate dalla ricerca di fama, hanno preferito vivere una società decisamente poco sociale, quanto poco umana, all’interno delle mura mediatiche della ‘Casa’. Qui, infatti, lo scontro è diventato il nuovo confronto e l’opinione si è trasformata in derisione. Casi di bullismo, di oggettivazione della donna e di disfunzionalità amorosa tra i concorrenti sono stati la prassi quotidiana”.

Un altro “bidoncino del trash” viene vinto da “Emigratis“, il programma comico condotto da Pio e Amedeo sulle reti Mediaset, in cui come motivazione si legge che il programma è farcito di parolacce e volgarità. Stessa sorte anche per “Il Castello delle Cerimonie”, la serie “5 Minuti” in onda su RaiPlay, il “Festival di Sanremo” e “C’è posta per te”.

Sono invece tantissimi i programmi promossi dal Moige. Tra essi troviamo diciassette format in onda sulla Rai, tra cui 4 assegnati a Rai Kids, tra cui troviamo “Food Wizards” e “Le Cronache di Nanaria”, oppure l’intrattenimento Prime Time con “Ci vuole un fiore” e “Da noi… a ruota libera”. Riconoscimenti anche per le serie TV molto amate dal pubblico come “Fernanda”, “Il segno delle donne” e “Il nostro Generale”.

In casa Mediaset invece vengono premiati “Verissimo”, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, la serie “Viola come il mare” e “Super Partes”. Per le altre reti e piattaforme di streaming invece ricevono un riconoscimento “100% Italia” su TV8, “Avanzi il prossimo” e “L’Ora Solare” su TV2000, “Bell’Italia in viaggio” su LA7, “Timeline” su Sky TG24 e “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere” su Amazon Prime Video.