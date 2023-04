Pomeriggio Cinque, Simone Coccia parla della rottura con Stefania Pezzopane: "È stata una bella storia"

Con un post condiviso su Instagram pubblicato un paio di settimane fa, Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta hanno annunciato di aver preso strade diverse concludendo la loro storia d’amore dopo circa dieci anni. Un amore molto criticato soprattutto a causa dell’enorme differenza di età, ma entrambi si sono fatti anche apprezzare sui social per essere riusciti a superare ogni polemica a testa alta.

In una intervista rilasciata da Mara Venier a “Domenica In” l’onorevole ha rivelato che il loro amore è scoccato proprio perché sono molto diversi, mostrando poi la propria amarezza scoppiando in lacrime per come sono andate le cose. Negli anni Stefania ha poi ammesso di aver sofferto non poco per questa relazione a causa delle numerose minacce di morte subite.

Le parole di Simone Coccia Colaiuta su Stefania Pezzopane

Come riportato testualmente dal sito “TGcom24“, Simone Coccia Colaiuta ha rilasciato una lunga intervista nei salottini di “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso. Qui il ragazzo parla della rottura con Simona, rivelando che le cose sono cambiate a causa dei numerosi impegni di lavoro da parte della sua ex fidanzata.

“Nell’ultimo periodo il rapporto si era un po’ trasformato, passando dall’amore all’amicizia” ha affermato Simone per poi aggiungere: “Non c’è stata alcuna causa esterna che ha agevolato la fine di questo rapporto, ma dopo San Valentino abbiamo entrambi percepito questo cambiamento”.

In lacrime poi Simone ci tiene a sottolineare tutta la propria sofferenza per come sono andate le cose e il proprio dispiacere per aver perso una donna così importante come lei: “Anche se forse lo mostro meno rispetto a Stefania, io soffro perché è stata una storia importante e mi è spiaciuto vedere come si è trasformata, anche perché penso che una persona come lei non la ritroverei mai. Se sono sicuro di non amarla più? Le voglio tanto bene e sono stati anni bellissimi”.