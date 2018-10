Pomeriggio Cinque, Paola Caruso torna nel salotto di Barbara D’Urso dopo l’annuncio della gravidanza: "Ora sono felice"

Paola Caruso, l’ex Bonas di “Avanti un altro”, dopo la clamorosa notizia dell’inaspettata gravidanza e della successiva rottura con il suo compagno – nonché padre del bambino – Francesco Caserta, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della partecipazione alla puntata di venerdì 19 ottobre di “Pomeriggio Cinque“.

Erano settimane che l’ex Ridanciana di “Pechino Express” non appariva in televisione, preferendo una maggiore riservatezza per riprendersi dal forte shock subito per l’improvvisa rottura con il fidanzato Francesco, che – a suo dire – dopo l’annuncio della gravidanza sarebbe sparito, sbattendola pure fuori casa.

Paola Caruso, ultimi aggiornamenti sulla gravidanza

L’ex Bonas di Avanti un Altro con le sue vicende familiari e personali ha da sempre intenerito il cuore dei telespettatori, ancor più in questo particolare momento. Archiviato il dispiacere per il comportamento assunto da Francesco Caserta, oggi la Caruso è apparsa serena e sorridente nel salotto di Barbara D’Urso, lanciando così un messaggio positivo alle tante donne che si trovano nella sua stessa situazione.

La conduttrice ha augurato il meglio alla sua opinionista e al bambino che porta in grembo che, come svelato, sarà un maschietto. Ma come sono oggi i rapporti con il padre del nascituro? I due sembra abbiano rotto del tutto i rapporti e Paola ammette di essere preoccupata per le difficoltà che inevitabilmente sono legate non solo alla gravidanza in sé ma anche riguardanti la crescita di un bambino completamente da sola.

La Caruso però tiene a precisare che secondo lei tutta questa situazione sarebbe colpa della madre di Francesco e chiosando: “Pensava che io fossi diversa dalla loro famiglia perche´ non sono ricca come loro”. Per dimostrare al compagno – che ha già messo in discussione la paternità – la sua verità, Paola chiederà il test del DNA.

Un azione necessaria per dimostrare che non ha mai mentito al riguardo ma anche per tutelare il figlio, che a quel punto avrà diritto a ricevere quel che è giusto dal padre naturale. Poi la Caruso ha fatto una dichiarazione criptica: “In questo momento Francesco deve stare lontano dal bambino” – per poi concludere – “Non voglio nemmeno che lo veda, per delle cose che sono venuta a sapere dopo che mi ha sbattuta fuori di casa“.