Pomeriggio Cinque, nuove rivelazioni sulla Marchesa d’Aragona e i suoi genitori

Non si arrestano le polemiche e le accuse sul titolo nobiliare della Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, concorrente di questa terza edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il confronto avvenuto infatti durante la diretta di ieri lunedì 15 ottobre 2018 con la Contessa De Blanck, oggi il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha voluto nuovamente parlare di lei.

Ospite nel parterre di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, il giornalista ha voluto rincarare la dose contro la Marchesa portando una fattura firmata proprio dalla concorrente del Grande Fratello Vip 3. Proprio quest’ultima infatti pare aver lavorato per lui anni curando la rubrica Saper Vivere proprio sul settimanale Nuovo.

La Marchesa infatti, attraverso questa rubrica dava consigli di stile e bon ton e proprio Signoretti ha dichiarato: “In questa fattura c’è chiaramente scritto Marchesa d’Aragona di Daniela Del Secco, la Marchesa è solo il nome della sua azienda”. Ma non è finita qui perchè il direttore di Nuovo ha voluto aggiungere anche ulteriori dettagli sulla famiglia di Daniela Del Secco.

“La Marchesa d’Aragona è la figlia di un tranviere e di una casalinga. Faceva l’estetista a Catanzaro. Vive in un bilocale che non è neppure di sua proprietà” ha chiosato Riccardo Signoretti, lasciando senza parole non solo il pubblico ma anche la conduttrice Barbara D’Urso. Quest’ultima infatti ha preferito non sbilanciarsi più di tanto aspettando invece l’uscita della Marchesa dalla casa del Grande Fratello Vip.

Nel frattempo Lisa Fusco ha svelato che il secondo marito di Daniela, un signore di Torre del Greco, ha telefonato a sua sorella Anna per aiutarla nella causa contro la Marchesa dal momento che ieri sera ha ribadito che adirà per vie legali contro di lei. Vedremo dunque come finirà questa storia ma soprattutto come si difenderà la Marchesa nel salotto di Barbara D’Urso quando uscirà da GF Vip 3.